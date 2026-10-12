Velika tragedija pretresla Georgea Clooneyja: tako se spopada z bolečo izgubo

Petinšestdesetletni George Clooney je v intervjuju za oddajo Entertainment Tonight na prireditvi Albies v Londonu prvič javno spregovoril o Presleyju, preminulem sinu Cindy Crawford in Randeja Gerberja. Dogodek organizira Fundacija Clooney za pravico. »Ali z družino Gerber načrtujete oziroma si želite na poseben način počastiti njegovo zapuščino?« ga je vprašal novinar.

»Mislim, da ... še nismo v položaju, ko bi o tem sploh lahko govorili,« je odgovoril igralec. »Če sem povsem iskren, je to ena najbolj pretresljivih stvari, ki so se zgodile njihovi in naši družini. To je najhujša stvar, ki se lahko zgodi družini,« je povedal George, ki ni le tesen osebni prijatelj Cindy in Randeja, temveč je tudi poslovni partner slednjega pri blagovni znamki tekile Casamigos. Vir je pred tem za People povedal, da sta George in njegova žena Amal po Presleyjevi smrti izmenično preživljala čas z družino Gerber, da ta ne bi bila sama. »George in Amal sta se po novici o Presleyjevi smrti pridružila družini v Los Angelesu,« je pojasnil. »Pomagata pri organizaciji pogreba in pri vsem drugem, kar družina potrebuje. George je bil vedno zelo povezan tako s Kaio kot s Presleyjem.«

Gerber je umrl 20. septembra. Policijski zapisi iz Santa Monice kažejo, da so tega dne zjutraj prejeli klic zaradi domnevnega prevelikega odmerka drog v rehabilitacijski ustanovi na območju Santa Monice. V prijavi intervencije je bil omenjen tudi srčni zastoj. Pred smrtjo je Presley odkrito govoril o težavah z duševnim zdravjem in bitki z odvisnostjo. »Ker sem se tudi sam spopadal s težavami z duševnim zdravjem, depresijo in nekaterimi drugimi stvarmi, ki pridejo s tem, menim, da je dovolj že to, da pomagam eni ali stotim osebam, da se rešijo položaja, v katerem sem se nekoč znašel sam,« je leta 2023 povedal v podkastu Studio 22.