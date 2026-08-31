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PO DVEH LETIH

Velika vrnitev ene največjih glasbenih zvezd: po dveh letih znova v javnosti

Po težkih letih zaradi redke nevrološke bolezni se na odre vrača Celine Dion.
FOTO: Simon Wohlfahrt/Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt/Afp

FOTO: Abdul Saboor/Reuters

FOTO: Abdul Saboor/Reuters

FOTO:  Afp

FOTO:  Afp

FOTO: Thomas Samson /Afp

FOTO: Thomas Samson /Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt/Afp
FOTO: Abdul Saboor/Reuters
FOTO:  Afp
FOTO: Thomas Samson /Afp
M. Fl.
 31. 8. 2026 | 10:00
3:13
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Céline Dion se po dveh letih znova pojavlja v javnosti. 58-letna kanadska pevka je te dni prispela v Pariz, kjer je pred luksuznim hotelom Le Royal Monceau nasmejana pozdravila oboževalce in fotografe. Njen prihod v francosko prestolnico ima poseben pomen. Prav v Parizu se je namreč julija 2024 vrnila pred svetovno občinstvo, ko je na odprtju olimpijskih iger na Eifflovem stolpu odpela legendarno Himno ljubezni (Hymne à l'amour) in ganila milijone gledalcev. Tokrat  prihaja z veliko večjimi načrti: čaka jo kar 26 koncertov, piše Gloria.hr.

FOTO: Abdul Saboor/Reuters
FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Céline se bo 12. septembra v pariški areni Plenitude vrnila na odre. Sprva je bilo napovedanih 16 koncertov, vendar je zanimanje zanje preseglo vsa pričakovanja. Za nakup vstopnic v preprodaji se je prijavilo več kot devet milijonov oboževalcev, zato so organizatorji dodali še deset koncertov. Ti bodo na sporedu maja 2027. Skupaj jo tako čaka 26 koncertov. »Letos dobivam najboljše rojstnodnevno darilo v življenju: priložnost znova vas videti in nastopati,« je marca letos na svoj 58. rojstni dan ob napovedi koncertov sporočila pevka.

Leta težkega boja

Zaradi zdravstvenih težav se je bila primorana umakniti  z odrov. Decembra 2022 je razkrila, da so ji diagnosticirali sindrom otrdele osebe (stiff-person syndrome), izjemno redkega napredujočega nevrološkega stanja, ki povzroča togost mišic in boleče mišične krče. Bolezen je močno vplivala na njeno vsakdanje življenje, včasih ji je oteževala celo hojo. Zaradi nje je leta 2023 odpovedala preostanek turneje Courage World Tour. Toda pevka se predala, po nastopu na olimpijskih igrah je povedala, da je imela na voljo dve možnosti: umik ali vsakodnevno trdo delo za vrnitev. »Odločila sem se, da bom delala s celim telesom in dušo, od glave do pet, skupaj z zdravniško ekipo. Želim biti najboljša, kar sem lahko,« je dejala.

FOTO: Thomas Samson /Afp
FOTO: Thomas Samson /Afp

Nastop, ki je ganil svet

Njen nastop v Parizu leta 2024 je bil eden najbolj čustvenih trenutkov olimpijskih iger. Po večletni odsotnosti je znova stala pred ogromnim svetovnim občinstvom. Pred tem se je počasi začela vračati tudi v javnost. Oktobra 2023 se je s tremi sinovi pojavila na hokejski tekmi v Las Vegasu, nato pa je v dokumentarnem filmu z izvirnim naslovom I Am: Céline Dion odkrito spregovorila o svojem življenju z boleznijo. Danes je njen pogled usmerjen naprej. »Minilo je toliko časa. Rada bi jim dala nekaj, s čimer bi jim pokazala, kako zelo sem jih pogrešala,« je povedala o svojih oboževalcih. In za to bo imela priložnost kar 26-krat priložnost. Po štirih letih brez nastopov na koncertih  se ena največjih pevk svoje generacije vrača tja, kamor po njenem mnenju zares spada: na oder.

FOTO:  Afp
FOTO:  Afp

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