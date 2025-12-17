Velika zmaga za konec leta: sin Donalda Trumpa zaročen

»Vsem želim čudovito praznično sezono, vesel božič, srečno novo leto in se Bettini zahvaljujem za tisto eno besedo da. Veste, kako je, ko prosiš, in ne veš, kakšen bo odgovor, a ona je rekla da! To je velika zmaga za konec leta,« je Donald mlajši povedal gostom na zabavi v Beli hiši, medtem ko je navdušeno govoril o Bettini Anderson. Ta je dejala: »Kakšna čast je biti tukaj v Beli hiši, gospod predsednik. Hvala, ker gostite to neverjetno zabavo in hvala naši prvi dami za dekoracijo, kajne? To je bil najbolj nepozaben konec tedna mojega življenja, in poročila se bom z ljubeznijo svojega življenja. Počutim se kot najsrečnejše dekle na svetu, hvala vam, hvala, gospod predsednik.«

Donald mlajši je bil prej poročen z Vanesso Trump. Nekdanja zakonca, ki imata skupaj pet otrok, ločila sta se leta 2018. Nato je bil v zvezi s Kimberly Guilfoyle. Zaročila sta se leta 2020, a sta se lani približno v tem času razšla. Po potrditvi razhoda je bil opažen z Bettino Anderson. »To je prijateljski razhod. Ni tak, da bi povzročil škandal, vsaj ne za zdaj,« je vir povedal ob razhodu. Zdi se, da družina Trump še vedno uživa v družbi Kimberly. »Je zelo inteligentna, pametna, zvesta. Še preden sta bila ona in Don skupaj, je bila blizu družini. Donald jo je poznal pred njegovim sinom in ta povezava je močna. Tako da se ni nič spremenilo,« je še razkril vir.

Drug vir navaja, da Don mlajši Andersonovo primerja z ženo svojega očeta, Melanio Trump. »Vedno je želel dobro izpasti v očeh svojega očeta,« je dejal vir. »Nekdo kot Bettina, ki je bila model, in se giblje v elitnih krogih Palm Beacha, bi ga navdušil.« Zdi se, da se Bettina popolnoma ujema z družino Trump, saj se, kot je povedal vir: »Sklada z njihovo izpiljeno podobo.«