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Velike težave za Barrona Trumpa

Kongresnica od Barrona Trumpa zahteva, naj pod prisego odgovarja na vprašanja, ali je vedel za domnevna kazniva dejanja bratov Tate.
FOTO: Carlos Barria/Reuters
FOTO: Carlos Barria/Reuters
M. Fl.
 27. 7. 2026 | 13:25
3:52
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Demokratska kongresnica Yassamin Ansari poziva odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa, naj v okviru predlagane preiskave domnevnih povezav Trumpove administracije z aretiranima vplivnežema Andrewom in Tristanom Tatom pod prisego zasliši tudi Barrona Trumpa. V pismu, ki ga je objavila na instagramu, je predsednika odbora za nadzor predstavniškega doma Jamesa Comera pozvala, naj začne preiskavo domnevnega političnega vmešavanja v primere bratov Tate, ki se v več državah soočata s kazenskimi postopki, piše RadarOnline.

Zahteva za zaslišanje Barrona Trumpa

Ansarijeva zahteva, naj se izda sodni poziv za Barrona Trumpa in se ga pod prisego zasliši o tem, ali je vedel za domnevna kazniva dejanja bratov Tate, ali je bil kakor koli vpleten ter ali je o njunih pravnih postopkih komuniciral s člani administracije svojega očeta ali s predsednikom Donaldom Trumpom. Kongresnica iz Arizone je zahtevala tudi pridobitev komunikacije ameriškega ministrstva za pravosodje, ministrstva za zunanje zadeve in uradnikov Bele hiše v zvezi z bratoma, vključno z dokumenti o postopkih izročitve, preiskavah, morebitnih kazenskih pregonih ter domnevnih političnih ali pravnih uslugah. Po njenem mnenju ima kongres ustavno dolžnost ugotoviti, ali so kateri koli državni uradniki ali politični akterji bratoma Tate omogočili srečanja, zagovarjali njune interese ali se vmešavali v kazenske postopke oziroma postopke izročitve.

Stopnjevanje zahtev

Kongresnica iz vrst demokratov je minuli konec tedna znova poudarila svoja stališča, da se mora najmlajši sin predsednika ZDA pojaviti pred odborom predstavniškega doma za nadzor, pri čemer je dejala, da je popolnoma odrasel in bi moral pričati o osumljencih posilstva, piše The Independent. »Družina Tate je že dolgo povezana z družino Trump,« je povedala podkasterju Benu Meiselasu iz MeidasToucha. »Po poročilih je Barron Trump odigral ključno vlogo pri vzpostavljanju odnosa med bratoma Tate in Trumpovo predsedniško kampanjo, zlasti med volilno kampanjo leta 2024.« »In, veste, Andrew Tate je zelo javno podpiral Donalda Trumpa,« je dodala v pogovoru, ki je bil v soboto objavljen na spletu. Ansarijeva se je strinjala z Meiselasom, ko je Barrona Trumpa, ki je marca dopolnil 20 let, označil za odraslo osebo, čeprav je voditelj dejal, da predsednik svojega najmlajšega sina opisuje kot malega dečka prve dame Melanie Trump. »Seveda, popolnoma se strinjam,« je dejala kongresnica. »Barron Trump je odrasel. Je popolnoma odrasel človek in ima velik vpliv v krogu ljudi okoli Bele hiše ter predsednika Trumpa.«

Sklicevanje na medijska poročila

Ansarijeva se pri svoji zahtevi sklicuje na nedavna medijska poročila, po katerih naj bi Andrew Tate komuniciral z Barronom Trumpom, ter na vse tesnejše povezave bratov Tate z nekaterimi konservativnimi političnimi krogi v Washingtonu. Andrew in Tristan Tate sta bila po prihodu na Florido nedavno pridržana, medtem ko oblasti v tujini nadaljujejo več kazenskih postopkov proti njima. V Veliki Britaniji se soočata z obtožbami, v Romuniji pa proti njima še vedno potekajo sodni postopki. Tamkajšnji tožilci jima med drugim očitajo trgovino z ljudmi in ustanovitev organizirane kriminalne združbe.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Brata vse obtožbe zanikata. Britanske oblasti so medtem že odobrile postopek njune izročitve, ki bi lahko bil izveden po zaključku sodnih postopkov v Romuniji. Zahteva kongresnice prihaja v času vse večje pozornosti javnosti glede političnih povezav bratov Tate po njuni odmevni vrnitvi v Združene države in poročilih o njunih srečanjih z republikanskimi zakonodajalci ter drugimi vplivnimi konservativnimi osebnostmi.

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