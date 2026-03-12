Veliki načrt Meghan Markle je nepričakovano propadel: »Nikogar ni preveč zanimalo.«

Sodelovanje med znamko življenjskega sloga Meghan Markle As Ever in Netflixom se je po manj kot enem letu končalo. Po navedbah virov iz industrije naj pretočni velikan ne bi bil zadovoljen z zanimanjem občinstva za izdelke vojvodinje Susseks. Njena blagovna znamka, ki vključuje izdelke, kot so marmelade, vino, sveče in užitni cvetlični posipi, je bila kot del širšega sodelovanja z Netflixom lansirana lani in oglaševana prek Meghanine oddaje Z ljubeznijo, Meghan. Vendar naj občinstvo po navedbah virov za znamko ne bi pokazalo večjega zanimanja, piše The Independant.

»Netflix ni bil zadovoljen z dejstvom, da ta znamka pravzaprav nikogar preveč ne zanima,« je povedal vir iz Los Angeles. Po poročilih so celo razmišljali, da bi izdelke As Ever prodajali v novih fizičnih trgovinah Netflix House v Philadelphii in Dallasu, vendar ideja nikoli ni bila uresničena, kajti ni bilo dovolj zanimanja. Vir dodaja, da se znamka ni dobro ujemala z velikimi franšizami, kot so Squid Game, Stranger Things in Bridgerton, s katerimi je podjetje želelo povezati maloprodajne artikle.

Konec sodelovanja sledi koncu snemanja Meghanine oddaje po dveh sezonah. Seriji v prvem tednu predvajanja ni uspelo priti na seznam desetih najbolj gledanih oddaj v ZDA, deležna je bila tudi precej ostrih kritik. Kljub temu se je Meghan Markle odločila, da bo blagovno znamko razvijala samostojno. Po navedbah virov meni, da je bil Netflix pri razvoju projekta preveč previden in verjame, da lahko na globalnem trgu uspe tudi brez njihovega partnerstva.

»Blagovna znamka je zdaj pripravljena na samostojno pot, in pred nami je razburljivo leto,« so sporočili iz Meghaninega podjetja, nekateri strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko izguba partnerja, kot je Netflix, otežila prihodnja poslovna sodelovanja. Analitiki s področja upravljanja ugleda menijo, da bi razhod s tako velikim partnerjem lahko pomenil resen udarec za percepcijo znamke v poslovnem svetu.

Meghan Markle in princ Harry sta leta 2020 z Netflixom podpisala pogodbo, vredno približno 100 milijonov dolarjev, ki pa je bila pozneje spremenjena v tako imenovani first-look dogovor. Ta pretočni platformi daje pravico do prvega vpogleda v njune projekte, ne zagotavlja pa njihove produkcije. Čeprav poslovni načrti para še vedno nastajajo, vključno z več napovedanimi filmskimi projekti, bo prihodnost Meghanine znamke zdaj v celoti odvisna od njenega samostojnega vodenja in zanimanja občinstva.

Idej ne zmanjka

Sicer pa vojvodinji poslovnih idej ne zmanjka. Naslednji mesec bosta z možem obiskala Avstralijo, med obiskom bo Meghan posebna gostja na razkošnem tridnevnem dogodku za ženske v Sydneyju. Ob tej priložnosti bo imela govor na gala večerji, oboževalke, ki bodo kupile dražje vstopnice, pa se bodo imele z njo priložnost tudi fotografirati, kar je že povzročilo številne odzive zaradi visokih cen, piše Mirror.

Vstopnice za ta ekskluzivni vikend se začnejo pri 1665 evrih in vključujejo nastanitev v hotelu ob plaži, sodelovanje v različnih dejavnostih, kot sta joga in meditacija, gala večerjo ter večerno zabavo. Za tiste, ki želijo še bližje srečanje z Meghan, so na voljo VIP vstopnice po ceni 1973 evrov. Te na slavnostni večerji zagotavljajo sedež v prvih vrstah, pa tudi skupinsko fotografijo za mizo z vojvodinjo. V praksi to pomeni, da lahko oboževalke za dodatnih 308 evrov dobijo spomin v obliki fotografije z Meghan med njenim obiskom Sydneya.