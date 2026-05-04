Veliko presenečenje: na britanskem dvoru bodo spet zibali (FOTO)

Princese Eugenie, mlajša hči Andrewa Mountbatten-Windsorja, ki je zaradi škandalov, povezanih z njegovim prijateljevanjem z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom ostal brez vseh plemiških nazivov, funkcij in privilegijev, je sporočila, da je noseča. Z možem Jackom Brooksbankom še letos pričakujeta tretjega otroka. Veselo novico je Eugenie delila tudi s svojimi sledilci na družabnih omrežjih, kjer je delila ljubko fotografijo svojih sinov, ki si ogledujeta posnetek mlajšega bratca ali sestrice, ki je nastal z ultrazvokom. »Dojenček Brooksbank prihaja leta 2026,« je princesa zapisala ob fotografiji ter dodala emotikone srčkov in dojenčka.

Eugenie je sicer 12. v vrsti za britanski prestol, za očetom, obema bratrancema princema Williamom in Harryjem, njunimi otroki ter svojo starejšo sestro princeso Beatrice in njenima otrokoma. Najnovejši član britanske kraljeve družine pa bo v vrsti za presto zasedel 15. mesto, s katerega bo izrinil princa Edwarda, najmlajšega od otrok pokojne kraljice Elizabete II., ki bo tako pristal na 16. mestu. Veselo novico, da bodo na dvoru ponovno zibali, so uradno sporočili tudi iz Buckinghamske palače, kjer so med drugim zapisali, da naraščaj prihaja še to poletje, petletni August in tri leta mlajši Ernest pa da sta nadvse navdušena, da bosta dobila bratca ali sestrico. Nečakinji in njenemu možu je čestital tudi že kralj Karel III., ki je dodal, da je nad novico navdušen.