VESELJE

Veliko slavje v družini Đoković: prijokal je nov član

V družini Đoković te dni vlada posebno veselje, saj je mlajši brat slavnega tenisača dobil prvega otroka.
FOTO: Instagram Marko Đoković
FOTO: Instagram Marko Đoković
M. Fl.
 6. 3. 2026 | 09:00
2:27
Družina Đoković je dobila novega člana. Marko Đoković, mlajši brat enega najboljših tenisačev vseh časov Novaka Đokovića, je postal oče, veselo novico pa je javnosti razkrila njegova zaročenka Leticia Tessari. Ta je na družbenih omrežjih objavila nežno fotografijo dojenčkovega stopala, s katero je razveselila sledilce in sprožila val čestitk. Čeprav par ni razkril spola otroka, je objava hitro pritegnila veliko pozornosti.

FOTO: Instagram Leticia Tessari
FOTO: Instagram Leticia Tessari

To je tudi ena redkih priložnosti, ko je javnost dobila vpogled v zasebno življenje para. Marko in Leticia namreč slovita po tem, da svojo intimo skrbno varujeta pred očmi javnosti in na družbenih omrežjih nista pretirano aktivna. Znano je, da 34-letni Marko, prav tako tenisač, že več let živi v Marbelli v Španiji, kjer dela na eni izmed teniških akademij. Prav tam je spoznal umetnico Leticio Tessari, s katero je v zvezi že osem let. Par deli ljubezen do umetnosti, narave in živali, zato so na njunih profilih na instagramu najpogosteje fotografije njunih hišnih ljubljenčkov. Iz občasnih objav je razvidno, da sta si v Španiji ustvarila topel in harmoničen dom.

Pred zvezo z Leticio je bil Marko v razmerju s srbsko igralko Dragano Mićalović. Njuna romanca je pritegnila veliko pozornosti javnosti, vendar o razhodu nikoli nista želela javno govoriti. Takrat so mediji ugibali, da je bila zanj kriva predvsem razdalja. Marko je v tistem obdobju poskušal najti svoje mesto v svetu profesionalnega tenisa, zaradi česar je pogosto potoval, medtem ko je Dragana ostajala v Beogradu, kjer je šele začela dobivati prve igralske vloge. Razdalja je, kot so takrat govorili, naredila svoje in leta 2011 sta se razšla.

Marko Đoković je srednji sin Dijane in Srđana Đoković. Poleg starejšega brata Novaka in mlajšega Đorđeja velja za najbolj zadržanega člana družine in svoje življenje že vrsto let gradi stran od medijskih žarometov. Družina Đoković je te dni doživela tudi velik šok. Po poročanju srbskih medijev naj bi iranski dron zadel stavbo v Dubaju, v kateri živita najmlajši od treh bratov in njegova žena, piše portal showbuzz.hr.

