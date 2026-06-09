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SPOMINI

Ves čas se je vračala k isti temi: Jill Biden razkrila podrobnosti neprijetne vožnje z Melanio Trump

Jill Biden, nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, je v svojih spominih razkrila podrobnosti neprijetne vožnje z Melanio Trump na dan inavguracije Donalda Trumpa.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

 FOTO: Tom Brenner Getty Images Via Afp

 FOTO: Tom Brenner Getty Images Via Afp

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia
 FOTO: Tom Brenner Getty Images Via Afp
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 9. 6. 2026 | 13:25
2:19
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Žena nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna je pred nekaj dnevi izdala spomine z naslovom Pogled iz vzhodnega krila, v katerih se ozira na svoje življenje v času predsedniškega mandata svojega moža. V njih je delila številne zanimive trenutke iz zakulisja ameriškega političnega življenja. Med njimi posebej izstopa tradicionalna vožnja nekdanje in nove prve dame v trenutku, ko novi predsednik prevzame mandat. Šlo je za vožnjo Jill Biden in Melanie Trump 20. januarja 2025, ko sta se skupaj peljali od Bele hiše do Kapitola.

Redko sta se srečevali

To je bilo sicer eno izmed le nekaj srečanj nekdanje in aktualne prve dame ZDA, ki sta se pred tem srečevali predvsem na državnih pogrebih. »To je bila ena redkih interakcij med Melanio in menoj,« je zapisala Jill Biden ter poudarila, da sta imela njuna moža veliko več priložnosti za druženje, saj sta bila dolga leta politična tekmeca.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Neprijetna vožnja do Kapitola

Kot je zapisala, je bilo vzdušje tako napeto, da je med njima sedel John Bessler, mož senatorke Amy Klobuchar. Po besedah Jill Biden je skušal ves čas vzdrževati pogovor in s tem omiliti neprijetno situacijo. Beseda je nanesla na Barrona Trumpa, Melanijinega sina, ki je nekaj mesecev pred inavguracijo postal študent. Na vprašanje, kaj študira, je Melania odgovorila zgolj: »Na Univerzi v New Yorku.«

 FOTO: Tom Brenner Getty Images Via Afp
 FOTO: Tom Brenner Getty Images Via Afp

Žena Donalda Trumpa je sicer na vsa vprašanja odgovarjala zelo na kratko in je pogovor vedno znova vračala k vremenu ter poudarjala, kako mrzlo je bilo tiste dni v Washingtonu. Jill se je spomnila tudi svojih redkih pogovorov z Melanio Trump pred tem srečanjem. Med drugim jo je poklicala po neuspelem atentatu na Donalda Trumpa leta 2024, da bi preverila, kako se počutita ona in Barron. Med tem telefonskim pogovorom je bila Melania, kot piše Jill Biden, vljudna in zadržana kot vedno, povzema independent.co.uk.

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