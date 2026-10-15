Vesela novica: Igralka Hilary Swank pri 52 letih pričakuje tretjega otroka

Dvainpetdesetletna Hilary Swank je na družbenih omrežjih, kjer je objavila izviren videoposnetek, naznanila nosečnost. Na njem plešejo tri svetleče človeške silhuete, izdelane iz neonskih cevi. Silhuete, ki naj bi predstavljale igralkinega moža Philipa Schneiderja ter njuna dvojčka Ayo in Ohma. Plešejo ob pesmi Ain’t Seen Nothing Yet skupine Bachman-Turner Overdrive. Nekaj trenutkov pozneje se jim pridruži še četrta, ki ima na trebuhu otroka in tako namiguje na igralkino nosečnost. Ob objavi je zapisala: »Veliko ljudi me sprašuje, kateri bo moj naslednji projekt. Ta bo izšel decembra.« S tem je namignila, da bo otroka predvidoma rodila pozimi, piše The Sun.

Hilary Swank in Philip Schneider sta skoraj pet let po poroki avgusta 2018 aprila 2023 dobila dvojčka. Z oskarjem nagrajena igralka je prvo nosečnost razkrila oktobra 2022 v oddaji Good Morning America. Navdušenja ob misli na materinstvo takrat ni skrivala. »Že dolgo sem si želela postati mama. In zdaj je na vrsti naslednje poglavje mojega življenja, postala bom mama,« je povedala. Nato je dodala: »In ne samo enemu, ampak dvema otrokoma. To je pravi čudež. Skorajda ne morem verjeti.«

Swankova se je pri 37 letih odločila zamrzniti jajčne celice, saj takrat še ni bila prepričana, ali si bo nekoč želela postati mama. Desetletje pozneje jih je uporabila za zanositev. V intervjuju za revijo Women’s Health je spregovorila o tem, kako je bilo postati mama pri 48 letih. »Otroke bi imela že prej. Ne pravim, da sem se namerno odločila čakati do 47. leta. Toda to je bilo čarobno obdobje mojega življenja, ko se je vse sestavilo. Iz številnih razlogov je bil to pravi trenutek,« je povedala.

»Danes sem precej drugačna mama, kot bi bila celo v zgodnjih štiridesetih. Sem veliko bolj potrpežljiva in razumevajoča. Mislim, da me materinstvo zanima tudi na drugačen način, kot bi me nekoč.« Dodala je, da jo še posebej navdušuje razmišljanje njenih otrok. »Zelo me zanima, kako razmišljata. Navdušuje me, kaj ju žene in kako dojemata svet. Poleg tega imam že uveljavljeno kariero, zato mi ni treba biti razpeta med različnimi obveznostmi. Lahko se jima zares posvetim, sem prisotna v njunem življenju in aktivno sodelujem pri njuni vzgoji.«