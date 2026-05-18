DRUŽINA

Vesela novica za komika in igralca: z veliko mlajšo pričakuje otroka

Jamie Foxx bo tri leta po resnih težavah z zdravjem znova očka.
Jaime Foxx FOTO: Profimedia
M. Fl.
 18. 5. 2026 | 13:25
2:08
A+A-

58-letni igralec, ki ima iz zveze s Connie Kline 36-letno hčerko Corinne, iz razmerja s Kristin Grannis pa 17-letno Anelise Bishop bo znova očka. Z Alyce Huckstepp, s katero je v razmerju od približno maja 2022, pričakuje tretjega otroka. Bodoča starša sta doživela več vzponov in padcev. Aprila 2023 mu je bila Alyce v oporo med resno zdravstveno krizo, kasneje sta se januarja 2025, domnevno zaradi njegovega natrpanega urnika, razšla, se nato ponovno zbližala in naj bi maja 2026 pričakovala prvega skupnega otroka. Podrobnosti o Alyce večinoma niso znane, bila naj bi v tridesetih letih in delala kot fitnes trenerka. Vir je za TMZ navedel, da je že več mesecev noseča, natančen časovni okvir pa ni znan. Novico o nosečnosti je dodatno potrdil tudi People, vendar je par javno še ni komentiral.

Leta 2024 je Foxx doživel resno zdravstveno krizo, saj je bil zaradi možganske krvavitve hospitaliziran. V svojem posebnem programu na Netflixu  z naslovom Jamie Foxx: Kar se je zgodilo, je bilo ... (Jamie Foxx: What Had Happened Was…) je opisal, da je imel hud glavobol in da je nastopilo obdobje, ki ga ne more priklicati v spomin, navaja portal Aol.com. Povedal je, da se mu življenje v tistem času ni odvilo pred očmi, temveč je, čeprav je bilo njegovo življenje ogroženo, doživel nenavadno miren občutek.

Zdravniki so kasneje potrdili možgansko krvavitev, ki je povzročila tudi možgansko kap. Po operaciji se je moral ponovno naučiti hoditi. Foxx je kasneje poudaril, da mu je pri okrevanju pomagala vera, in dodal, da je kljub vsemu hvaležen za svoje življenje. Čeprav o novi nosečnosti še ni spregovoril, je večkrat poudaril, kako uživa v vlogi očeta in kako pomembni sta bili med zdravstveno krizo njegovi hčerki, ki sta mu stali ob strani.

