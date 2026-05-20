Veselje v družini Angeline Jolie: na sestrin veliki dan je prišel brat, ki vse bolj spominja na očeta Brada Pitta

Enaindvajsetletna Zahara, hči Angeline Jolie in Brada Pitta je minuli konec tedna diplomirala na kolidžu Spelman in postala diplomirana psihologinja. Na ta pomembni dan je bila ob njej družina: na slavnostno podelitev na zasebnem kolidžu v Atlanti so prišli mama Angelina ter brata Pax in Knox. Očeta ni bilo.

Zadržani otroci nekoč slavnega para Brangelina se redko pojavljajo v javnosti, so pa objektivi 17-letnega Knoxa pred nekaj dnevi po treningu muay thaija oziroma tajskega boksa ujeli na ulicah Los Angelesa. Čeprav fant, tako kot preostali bratje in sestre, menda ni v najboljših odnosih z očetom, je težko spregledati, kako zelo je podoben Bradu Pittu. Celo njegova pričeska s svetlimi prameni spominja na Bradov videz iz začetka 2000-ih.

Napeti družinski odnosi

Nekdanja zakonca imata skupaj šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh, Knoxa in Vivienne. Angelina je leta 2002 v Kambodži posvojila Maddoxa, tri leta pozneje pa v Etiopiji še Zaharo. Brad Pitt je oba uradno posvojil leta 2005. Angelina je leta 2007 v Vietnamu posvojila še Paxa, Brad ga je posvojil leto kasneje.

Zvezdnika sta zvezo začela leta 2005, poročila sta se šele leta 2014. Hčerko Shiloh sta dobila leta 2006, dvojčka Knoxa in Vivienne pa leta 2008. Po ločitvi Brada Pitta in Angeline Jolie leta 2016 naj bi se vseh šest otrok oddaljilo od očeta. Čeprav se je že leta 2024 pisalo, da si Brad želi ponovno zgraditi odnos z otroki, so poleti 2025 poročali, da so zadeve, kljub njegovim številnim poskusom ponovnega zbližanja še vedno napete. Vir je takrat dejal, da je to za Brada zelo boleče in da odnos z družino zanj predstavlja globoko čustveno breme, piše Page six.