Veste, koliko let ima legendarni igralec? Izdala ga je njegova filmska žena

Sofia Vergara je oboževalce raznežila s pozornostjo, posvečeno njenemu televizijskemu možu Edu O’Neillu. Na instagramu je delila fotografijo, na kateri v objemu pozira s kolegom iz serije Sodobna družina, ob njej pa zapisala: »Vse najboljše mojemu najljubšemu možu! Pogrešam te, Ed O’Neill!!!!« Povod za to je bil njegov visoki jubilej, O’Neill je dopolnil 80 let. Objava je hitro sprožila val odzivov na družbenih omrežjih, številni oboževalci pa niso mogli verjeti, da je legendarni igralec dopolnil že 80 let. »Ne morem verjeti, da ima 80!«, »Sprašuješ se, kako ima Ed O’Neill lahko 80 let, a že v 80. letih v komediji igral očeta, tako da ima smisel.«, »Za svoja leta izgleda odlično!«, so bili nekateri izmed komentarjev.

Naj spomnimo, serija Sodobna družina se je predvajala od leta 2009 do 2020, imela je 11 sezon, Vergara in O’Neill pa sta postala eden najbolj priljubljenih televizijskih parov. Ona je upodobila temperamentno Glorio Delgado-Pritchett, on pa njenega starejšega moža Jaya. Ed O’Neill je ameriški igralec, najbolj znan po vlogah v priljubljenih televizijskih komedijah. Širši javnosti se je uveljavil kot Al Bundy v kultni seriji Družina z umret, ki so jo predvajali med letoma 1987 in 1997.