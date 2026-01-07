Veste, s kom je najbolj seksi babica Balkana praznovala božič? Fotografija je ganila oboževalce

Verniki pravoslavne veroizpovedi praznujejo božič, številne znane osebnosti pa so na družbenih omrežjih delile svoje lepe želje ob tem.

Med njimi je tudi legendarna pevka Neda Ukraden, ki je pravoslavni božič obeležila na poseben in čustven način – objavila je fotografijo z najdražjimi. Tako je delila toplo družinsko fotografijo, na kateri pozira z vnuki Dušanom, Aleksandrom in Nedo, ob tem pa je dodala božično voščilo, ki je raznežilo njene sledilce.

»Srečen Božič vsem, ki danes praznujete! Mir, ljubezen, zdravje naj vstopijo v vsak dom,« je zapisala Neda ob fotografiji z otroki svoje hčere Jelene Bilbija Minović.

Objava je sprožila številne pozitivne odzive in voščila oboževalcev, ki so pevki zaželeli miren in srečen božič, mnogi pa so poudarili, kako lepo je videti, obdano z vnuki.