Victoria Beckham prvič javno o težkih obtožbah sina: povedala je tole

Victoria Beckham je v podcastu Aspire podjetnice Emme Grede komentirala obtožbe sina Brooklyna, ki jih je ta izrekel proti njej in očetu Davidu Beckhamu ter pojasnila, da ustvarjanje znamke Beckham nikoli ni bil njun namen. Emma jo je med drugim vprašala, kako se odloča, kaj ostane zasebno in kaj postane del javne podobe, povzema express.co.uk.

»Ko sva se z Davidom spoznala, nikoli nisva nameravala ustvarjati blagovne znamke. Ljudje govorijo o znamki Beckham, vendar je ta nastala nenamerno. Ko sem spoznala Davida, je že sodeloval z znanimi znamkami. Tudi sama sem v skupini Spice Girls veliko naučila o marketingu. Moja mama ima še danes v zamrzovalniku pico Spice Girls, tam je že več kot 30 let. Zato, ko ljudje govorijo o tej znamki, to nikoli ni bilo nekaj načrtovanega,« je povedala.

Dodala je, da sta kljub uspešni rasti te ostala osredotočena vsak na svoje projekte: David na nogometni klub Inter Miami CF, ona pa na svoj modni posel: »Nimava skupnih poslov. David dela svoje, jaz delam svoje. Tako je bilo vedno. Imava zelo različne interese. Mislim, da je zgodbo o znamki Beckham ustvaril zunanji svet, midva tega nikoli nisva tako dojemala. Delava to, kar imava rada,« je pojasnila.

Priznala je tudi, da so njuni otroci: Brooklyn, Romeo, Cruz in Harper, zagotovo občutili pritisk odraščanja pod drobnogledom javnosti. »Najini otroci so odraščali povsem drugače kot midva, tudi svet je danes zelo drugačen. Vedno sva jih poskušala zaščititi, kolikor je bilo mogoče,« pravi Victoria. Zanikala je očitke najstarejšega sina, da naj bi bila vsiljiva: »Želiva, da so najini otroci delavni in dobri ljudje. Vedno sem želela biti najboljša mama in skrbeti zanje. Moj del naloge je tudi, da jim pomagam doseči njihov polni potencial. Ne gre za pritisk, ampak za podporo,« je poudarila.

Spregovorila je še o izzivih starševstva in dejala: »Vzgoja odraslih otrok je drugačna kot vzgoja majhnih. Samo trudim se po najboljših močeh. Moja naloga je, da jim pomagam postati najboljša različica samih sebe.« Dodala je, da Harper in Cruz že gradita lastni karieri. Za sina Cruza je povedala, da je izjemno nadarjen, igra več instrumentov, piše pesmi in nastopa, medtem ko naj bi Harper pripravljala svojo prvo lepotno linijo, navdihnjeno z južnokorejsko kozmetiko.

Spomnimo: Brooklyn, ki z ženo Nicolo Peltz zdaj živi v ZDA, je januarja na instagramu objavil obsežno izjavo, v kateri je zapisal, da se želi distancirati od družine. Staršema je očital, da naj bi skušala uničiti njegov zakon in da naj bi javno podobo postavljala pred družinske odnose. »Celo življenje sta moja starša nadzorovala medijske zgodbe o naši družini,« je zapisal. Dodal je, da so bili družinski dogodki in odnosi pogosto neavtentični ter da naj bi bila v ozadju prizadevanja za ohranjanje javne podobe, vendar verjame, da resnica vedno pride na dan.