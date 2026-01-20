Victoria Beckham uničila poroko in sina osramotila z »neprimernim plesom«

Ne le, da križem in težavam družine Beckham ni videti konca, še stopnjujejo se. Za to je tudi tokrat poskrbel najstarejši sin modne oblikovalke in nogometaša, ki je med drugim mamo obtožil, da mu je uničila poroko. Brooklyn, ki je večno zvestobo Nicoli Peltz obljubil aprila 2022, je tako dejal, da ga je mama povsem osramotila, ko je z njim plesala »na neprimeren način« in povsem ukradla pozornost nevesti, saj je namesto nje z Brooklynom zaplesala prvi ples. To je bil le eden izmed mnogih incidentov, povezanih s poroko najstarejšega Beckhama, zato sta se z ženo lani tudi odločila, da obnovita zaobljube. Gre za obred, ki je priljubljen predvsem v Združenih državah Amerike, pari pa z njimi potrdijo zvezo, si obljubijo, da sta ljubezen in pripadnost še vedno močni, čeprav je od poročnega obreda minilo že desetletje ali več. Tradicionalno se pari za tovrstne obrede namreč odločijo po desetih, 20 letih, Brooklyn in Nicola pa sta čakala komaj tri leta, da bi z novim obredom »ustvarila nove spomine«, tako slabi so menda bili tisti, ki so nastali med poroko. Družina Beckham tokrat seveda ni bila povabljena.

Brooklyn sicer nikoli ni natanko povedal, kaj je mislil s tem, da naj bi njegova mama z njim plesala »na nespodoben način«, dejal je le, da ga je družinski prijatelj in glasbenik Marc Anthony povabil na oder, kjer ga je namesto neveste pričakala mama, in na eno od Anthonyjevih pesmi je tako moral zaplesati z Victorio. Da resnica ni čisto takšna, medtem pravijo mnogi, ki so se postavili na stran nekdanje članice dekliške skupine Spice Girls Victorie Beckham. Na družabnih omrežjih menda obstajajo posnetki prvega plesa Brooklyna in Victorie, prej opisani dogodek pa naj bi se zgodil precej pozneje.

Preveč zapeljivo zvijala ob sinu

Marc Anthony nas bi ženina res poklical na oder, a je od tam Brooklyn sam povabil mamo na ples, nato sta se jima na plesišču pridružila še ženinov oče David, ki se je zavrtel s svojo edino hčerko, desetletno Harper. Kljub temu pa se je našel tudi nekdo, ki je potrdil vsaj del Brooklynove zgodbe, in sicer da je bil Victorijin ples »neprimeren«. »Bil sem na poroki in videl sem ta ples na lastne oči. Res je, ni bilo primerno. Brooklyn govori resnico,« je zapisal na družabnem omrežju Stavros Agapiou, partner DJ-a, ki je na zabavi po poroki skrbel za glasbo. Tudi on sicer ni pojasnil, kakšen naj bi bil ta »neprimeren ples«, po šalah, ki so preplavile splet, sodeč, pa se je Victoria očitno preveč zapeljivo zvijala ob sinu in se k njemu privijala pretesno.