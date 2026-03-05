Victoria in David ne obupata: Brooklynu sta poslala tole

Le nekaj tednov po tem, ko je Brooklyn Beckham objavil šokantno izjavo, v kateri je prekinil vse vezi z družino, je David v instagram zgodbi skušal popraviti skrhane odnose. In sicer z dvema objavama ob rojstnem dnevu svojega najstarejšega sina, pri čemer je uporabil njegov otroški vzdevek Buster. Delil je fotografije iz Brooklynovega otroštva, označil ženo Victorio in zapisal: »Danes 27. Vse najboljše, Buster. Radi te imamo x.« Za podoben korak se je odločila tudi Victoria.

Brooklyn, ki z ženo, igralko Nicolo Peltz, sedaj živi v Združenih državah Amerike, je nedavno prav tako na instagramu objavil obsežen zapis, v katerem je izrazil željo odmakniti se od svoje družine, ter zapisal številne težke obtožbe. Januarja je sledilcem sporočil, da sta njegova starša skušala uničiti njegov zakon ter da sta pred družinskimi odnosi vedno dajala prednost javni podobi. »Vse življenje sta moja starša nadzorovala medijsko podobo naše družine,« je zapisal v šestih straneh besedila.

FOTO: Instagram Victoria Beckham

»Objave na družbenih omrežjih, družinski dogodki in neavtentični odnosi so bili del življenja, v katerega sem se rodil. Nedavno sem na lastne oči videl, kako daleč so pripravljeni iti, da bi v medije plasirali nešteto laži, večinoma na škodo nedolžnih ljudi. Vse samo zato, bi ohranili lastno fasado. A verjamem, da resnica vedno pride na dan,« je še zapisal.

Za razliko od svojih mlajših bratov in sestre se Brooklyn ni pojavil v nedavni Netflixovi dokumentarni seriji svoje matere, prav tako ni prišel na premiero oktobra. Z Nicolo sta izpustila tudi praznovanje 50. rojstnega dne Davida Beckhama lanskega maja, ob dolgo pričakovani podelitvi viteškega naziva nekdanjemu nogometašu ju ni bilo na gradu Windsor. Sicer pa Brooklynov rojstni dan ni prva priložnost, ob kateri je David prek instagrama skuša zgladiti odnose. Na silvestrovo je v še enem poskusu sprave v pregled družinskih fotografij vključil tudi sliko najstniškega Brooklyna in zapisal: »Vse vas imam zelo rad,« spominja Mail Online.