Dva moška sta obtožena, da sta v ponedeljek vlomila v podeželsko rezidenco princa Williama in princese Catherine Anmer Hall v Norfolku, ter ukradla šest parov manšetnih gumbov in uro. Policija ju je kmalu po prijavi sumljivega dogajanja prijela v bližini posestva. Vrednost ukradenih predmetov za zdaj ni znana. Policija je 34-letnega Mirgena Dokua iz londonskega predela South Kensington in 32-letnega Arilena Ndocija, ki nima stalnega prebivališča, obtožila vloma v stanovanjski objekt z namenom kraje in nedovoljenega vstopa na varovano območje. Oba sta albanska državljana, poroča Daily Mail.

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William, Catherine in njuni otroci George, Charlotte in Louis v času vloma niso bili v hiši, temveč v svoji glavni rezidenci v Windsorju. Po poročanju Daily Maila osumljenca menda nista vedela, da hiša pripada kraljevemu paru. Policija v Norfolku je pri iskanju uporabila policijske pse, brezpilotne letalnike in helikopter Nacionalne policijske letalske službe. Dolgo so preiskovali okolico, saj so sumili, da je s posestva pobegnila še tretja oseba. Preiskovalci preverjajo preteklost obeh osumljencev in morebitne motive za vlom.

Anmer Hall je pokojna kraljica Elizabeta II. Williamu in Catherine podarila ob poroki. Par je tam občasno prebival po koncu prenove leta 2014, ki je stala 1,5 milijona funtov. Njuni obiski so postali redkejši, potem ko sta se preselila v Kočo Adelaide na območju gradu Windsor. Lani pa sta se preselila v rezidenco Forest Lodge, prav tako na območju gradu Windsor.