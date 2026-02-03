Vnukinja znanega raperja umrla pri komaj 10 mesecih: Nisem vedela, da jo pripravljam na nebesa

Snoop Doggova vnukinja je umrla pri starosti komaj 10 mesecev. Cori Broadus, hči znanega raperja, je na družbenih omrežjih objavila srce parajočo novico in zapisala: »Izgubila sem ljubezen svojega življenja.« Njena deklica, Codi Dreaux, je umrla v ponedeljek. Cori je že prej dokumentirala prezgodnji porod svoje hčerke, pred tremi tedni pa je praznovala, da so deklico po več mesecih končno odpustili domov iz neonatalne intenzivne nege (NICU). Codi se je rodila februarja 2025, in sicer po le 25 tednih nosečnosti. Cori je takrat na Instagramu zapisala: »Princeska je prišla na svet v šestem mesecu. Jokala sem in jokala, primerjala sem in primerjala, krivila sem sebe, ker ji nisem mogla dati vsega, kar je potrebovala. Ampak ne glede na vse mi Bog vedno pokaže, da skrbi zame! Moja punčka se je danes rodila pri 25 tednih in je najboljša!! Hvala ti, Bog, da si me pripeljal tako daleč,« kasneje pa je navdušeno delila še novico, da se je Codi lahko vrnila domov. Oboževalci in podporniki so začeli izrekati podporo ter se poklonili mali Codi.

Prijateljica družine je na Instagramu zapisala, da je bila šest dni zapored žalostna: »Biti medicinska sestra ima svoje vzpone in padce — in to je največji padec, ki sem ga kadarkoli doživela. V čast mi je bilo, da sem bila medicinska sestra punčki. Dala sem ji še zadnjo kopel, ji povedala, da jo imam rada, in sploh nisem vedela, da jo pripravljam na nebesa.« Cori je delila tudi druge poklone družine in prijateljev, ki niso mogli verjeti, da je Codi žal umrla le 20 dni po tem, ko je prišla domov. »20 dni kasneje?! Res mi je slabo,« je zapisal eden izmed njih.

Corijin zaročenec Wayne je delil fotografijo deklice in zapisal: »Odkar si me zapustila, sem najbolj žalosten, Codi Dreaux. Ampak vem, da si zdaj v miru. Očka te bo vedno imel rad.«

V življenju prestala veliko

Cori je najmlajša od treh Snoop Doggovih otrok in je v življenju prestala veliko. Pri šestih letih so ji diagnosticirali lupus, na začetku leta 2024 pa je doživela možgansko kap. Zaradi tega je bila nosečnost visoko tvegana, Codi pa se je rodila prezgodaj. Cori je kasneje razkrila, da se ji je med nosečnostjo razvijal HELLP sindrom (hemoliza, povišani jetrni encimi in nizko število trombocitov), zato so morali opraviti urgentni carski rez. Ko je bila Codi stara šest mesecev, je Cori za US Weekly povedala, da je deklica »živahna«. »Codi ima toliko značaja. Zdravniki in medicinske sestre mi vedno govorijo: ‘Vaša dojenčica ima svojo voljo. Pametna je. Pozorna je. Ve, kaj se dogaja. Sliši. Vidi. Ja, okoliščine niso takšne, kot ste si predstavljali, ampak lahko bi bilo še huje.' Ta punčka je prava mala sladka petarda,« poroča LADbible.

Preberite še: