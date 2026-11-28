Medtem ko je 89-letni Morgan Freeman še zmeraj eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev in dobitnikov oskarja, pa njegovi trije vnuki z materjo živijo v začasnem zatočišču.

Igralčeva nekdanja snaha, 48-letna Maryann Castle, namreč ni več zmogla plačevati najemnine za stanovanje v ameriški zvezni državi Michigan. S šestletno Zaharah, osemletno Aaliyaah in 14-letnim Abdullahom se je znašla v hudi stiski. Kot poročajo mediji, je slovitega igralca prosila za približno 4600 evrov, s katerimi bi preprečila deložacijo, a zaman. Njegov poslovni svetovalec ji je gladko sporočil, da je Freeman prejel vsa njena sporočila, vendar ji trenutno ne bo pomagal.

Po njenih besedah Morgan Freeman svojih treh vnukov sploh še nikoli ni osebno srečal.

V ozadju finančne stiske se skriva na moč pretresljiva družinska zgodba. Maryann je bila 13 let poročena s Freemanovim sinom Saifoulayejem Freemanom, ki mu očita nasilje v družini. Novembra 2023 je z otroki zapustila njun skupni dom. V zahtevi za izdajo odredbe o zaščiti pa je med drugim navedla, da ji je mož grozil s smrtjo, če bi ga zapustila. Mati je z otroki sedem mesecev preživela v varni hiši, nato pa ji je dobrodelna organizacija pomagala pri plačevanju najemnine. Ko se je finančna pomoč iztekla, stroškov ni več zmogla poravnavati sama.

Družina lahko v sedanjem zatočišču ostane le še štiri mesece. Maryann od nekdanjega moža zahteva, da proda njuno nekdanjo skupno hišo in ji izplača polovico izkupička. Upa še, da bo hollywoodski zvezdnik vplival na svojega sina. »Otroci in jaz resnično potrebujemo tvojo pomoč,« ga je še enkrat pozvala. Po njenih besedah Morgan Freeman svojih treh vnukov sploh še nikoli ni osebno srečal, čeprav ve zanje. Njegov predstavnik za stike z javnostjo je pojasnil, da igralec družinskih zadev javno ne komentira. Na očitke se ni odzval niti njegov sin.