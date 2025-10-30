Voditeljica Maša se je sredi oddaje zgrudila! Začela se je tresti, program takoj prekinili (VIDEO)

Maši Zipovski, ki v Srbiji vodi priljubljeno oddajo Bingo, je sinoči med prenosom v živo nenadoma postalo slabo.

Med branjem številk se je začela tresti, nato pa se je zgrudila, člani ekipe so ji takoj pritekli na pomoč in program je bil takoj prekinjen.

Sporočila, da je v redu

Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, a kmalu po dogodku je voditeljica na svojem Instagram profilu objavila:

Kmalu po incidentu je sporočila, da je z njo vse v redu. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

»Hvala vsem za vašo skrb. Zgodi se, ampak zdaj je vse v redu. Oprostite za prekinitev programa in hvala za razumevanje. Se vidimo jutri,« je zapisala.