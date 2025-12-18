Voditeljica Tanya v čipkastih nogavicah! To še ni vse: z minikami buri domišljijo (FOTO)

Če ste mislili, da v Italiji športne televizije že dolgo ne morejo več presenetiti, se motite. Medtem ko je Diletta Leotta še vedno najbolj prepoznavno ime nogometnih studiev na Apeninskem polotoku, zadnje tedne vso pozornost krade Tanya La Gatta. Njeni posnetki in fotografije iz studia ter s plaže so na družbenih omrežjih povzročili pravo eksplozijo. Italijani govorijo skoraj izključno o njej.

V oči najprej padejo vroči studijski prizori: ultrakratko krilo, čipkaste nogavice, visoke pete in zapeljive poze pred kamerami, ko dvigne in nastavi nogo ter brez zadržkov pokaže, zakaj velja za eno najbolj atraktivnih obrazov italijanske televizije. A to še zdaleč ni vse. Še več prahu dvigujejo fotografije s plaže, kjer se Tanya pojavi v miniaturnem bikiniju ali tanga kopalkah. Vsekakor prizori, ob katerih moškim po vsem svetu, kot pravijo na spletu, »zavrti v glavi«. Kljub temu velja poudariti: Tanya je srečno zasedena, njeno srce je osvojil Giuseppe Masaro, javnosti sicer manj znano ime, a par deluje izjemno skladno. To pa seveda ne pomeni, da oboževalci nestrpno ne čakajo vsake nove objave.

Morda njeno ime še ni tako znano širši slovenski javnosti, a Tanja La Gatta je v Italiji že prava zvezda. Poleg vodenja športnih oddaj je tudi igralka in diplomirana ekonomistka. Zadnja leta se je uveljavila kot eno najbolj prepoznavnih obrazov italijanske medijske scene. Dela kot voditeljica oddaje Ultimo Stadio, v filmskem svetu pa je nase opozorila z glavno vlogo v dokumentarnem filmu L’Abito e l’Anima, posvečenem trajnostni modi.

Sprehodila se je po rdeči preprogi beneškega filmskega festivala, sodelovala v številnih oglaševalskih kampanjah in fotozgodbah ter na družbenih omrežjih zbrala ogromno sledilcev. Kot prava Napolitanka jasno pokaže tudi, komu pripada njeno nogometno srce.