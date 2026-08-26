Vojvodinjo Meghan odrezali iz igralske zasedbe

Vojvodinjo Susseško Meghan, znano tudi po vlogi Rachel Zane v pravniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, so umaknili iz igralske zasedbe prihajajoče tretje sezone televizijske serije The Gentlemen v režiji Guya Ritchieja. »Danes zjutraj sem izvedela, da je bila odločitev o angažiranju Meghan Markle v tretji sezoni Netflixove serije The Gentlemen režiserja Guya Ritchieja preklicana. Odziv javnosti v Združenem kraljestvu je bil tako oster, da nadaljevanje projekta ni bilo več mogoče,« je minulo soboto sporočila nekdanja glavna urednica revij Vanity Fair in The New Yorker Tina Brown.

Kot je nedavno poročal portal Variety, je Meghan Markle sodelovala v pogovorih o pridružitvi igralski zasedbi tretje sezone, ki pa še ni dobila uradne potrditve za snemanje. Televizijska serija je spin-off istoimenske kriminalne komedije iz leta 2019, v kateri sta nastopila Matthew McConaughey in Charlie Hunnam. Režiser Ritchie je ustvarjalec obeh projektov.

2020. SE JE HARRY odpovedal kraljevim dolžnostim.

Meghan Markle naj bi sicer zaigrala tudi v prihajajočem filmu Close Personal Friends režiserja Jasona Orleyja. Vojvodinja je zaslovela z vlogo Rachel Zane v sedmih epizodah televizijske serije Nepremagljivi dvojec. Imela je tudi manjši vlogi v televizijskih serijah Na kraju zločina: New York in 90210, med drugim tudi v komediji Kako se znebiti šefa? in kriminalnem trilerju Anti-Social. Med njenimi nedavnimi projekti je Netflixova resničnostna oddaja o življenjskem slogu z naslovom With Love, v kuharskem šovu MasterChef Avstralija pa je nastopila kot gostujoča sodnica.

Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III., in njegova soproga Meghan se namreč po več kot šestih letih nameravata vrniti v Združeno kraljestvo. Selitev naj bi bila dolgoročna, bo pa par obdržal svoj dom v kalifornijskem Montecitu in tudi svojih fundacij Archewell in As Ever ne namerava preseliti. Enainštiridesetletni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je z Meghan preselil v Kalifornijo. Družinski spor se je dodatno poglobil, ko je princ leta 2023 izdal knjigo spominov Spare, Rezerva.