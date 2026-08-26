  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOLLYWOODSKA KARIERA

Vojvodinjo Meghan odrezali iz igralske zasedbe

Gre za tretjo sezono priljubljene televizijske serije The Gentlemen.
Harry in Meghan se vračata v Združeno kraljestvo. FOTO: Reuters
Harry in Meghan se vračata v Združeno kraljestvo. FOTO: Reuters
STA
 26. 8. 2026 | 06:17
2:23
A+A-

Vojvodinjo Susseško Meghan, znano tudi po vlogi Rachel Zane v pravniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, so umaknili iz igralske zasedbe prihajajoče tretje sezone televizijske serije The Gentlemen v režiji Guya Ritchieja. »Danes zjutraj sem izvedela, da je bila odločitev o angažiranju Meghan Markle v tretji sezoni Netflixove serije The Gentlemen režiserja Guya Ritchieja preklicana. Odziv javnosti v Združenem kraljestvu je bil tako oster, da nadaljevanje projekta ni bilo več mogoče,« je minulo soboto sporočila nekdanja glavna urednica revij Vanity Fair in The New Yorker Tina Brown.

Kot je nedavno poročal portal Variety, je Meghan Markle sodelovala v pogovorih o pridružitvi igralski zasedbi tretje sezone, ki pa še ni dobila uradne potrditve za snemanje. Televizijska serija je spin-off istoimenske kriminalne komedije iz leta 2019, v kateri sta nastopila Matthew McConaughey in Charlie Hunnam. Režiser Ritchie je ustvarjalec obeh projektov.

2020. SE JE HARRY odpovedal kraljevim dolžnostim.

Meghan Markle naj bi sicer zaigrala tudi v prihajajočem filmu Close Personal Friends režiserja Jasona Orleyja. Vojvodinja je zaslovela z vlogo Rachel Zane v sedmih epizodah televizijske serije Nepremagljivi dvojec. Imela je tudi manjši vlogi v televizijskih serijah Na kraju zločina: New York in 90210, med drugim tudi v komediji Kako se znebiti šefa? in kriminalnem trilerju Anti-Social. Med njenimi nedavnimi projekti je Netflixova resničnostna oddaja o življenjskem slogu z naslovom With Love, v kuharskem šovu MasterChef Avstralija pa je nastopila kot gostujoča sodnica.

Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III., in njegova soproga Meghan se namreč po več kot šestih letih nameravata vrniti v Združeno kraljestvo. Selitev naj bi bila dolgoročna, bo pa par obdržal svoj dom v kalifornijskem Montecitu in tudi svojih fundacij Archewell in As Ever ne namerava preseliti. Enainštiridesetletni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je z Meghan preselil v Kalifornijo. Družinski spor se je dodatno poglobil, ko je princ leta 2023 izdal knjigo spominov Spare, Rezerva.

Theo James v seriji The Gentlemen igra Eddieja Hornimana, ki je razpet med kriminalom in aristokracijo. FOTO: Netflix
Theo James v seriji The Gentlemen igra Eddieja Hornimana, ki je razpet med kriminalom in aristokracijo. FOTO: Netflix

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Meghan Markleserijaprinc Harrykraljeva družinabritanski dvorfilm
ZADNJE NOVICE
06:34
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE

Gibalno ovirani težko pridejo do CSD, nemogoče je dobiti parkirni prostor

Težko dostopni oddelki za osebno asistenco in dolgotrajno oskrbo.
Gordana Stojiljković26. 8. 2026 | 06:34
06:28
Lifestyle  |  Polet
ZAČNI PRI SEBI

Telo si vse zapomni. Ko telo ne potrebuje popravljanja, ampak poslušanje

Kaj me je naučila šestmesečna praksa Human Garage.
26. 8. 2026 | 06:28
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Nov začetek, nove poslovne priložnosti za Majo Prašnikar (Suzy)

Zna se sprostiti, igrati z otrokoma, kot bi bila tudi sama še razigrana deklica.
26. 8. 2026 | 06:25
06:17
Bulvar  |  Tuji trači
HOLLYWOODSKA KARIERA

Vojvodinjo Meghan odrezali iz igralske zasedbe

Gre za tretjo sezono priljubljene televizijske serije The Gentlemen.
26. 8. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
OBČUTEK, DA SMO TO ŽE DOŽIVELI

Intuicija, sanje in usoda: ta štiri nebesna znamenja najpogosteje doživijo déjà vu

Ste med njimi?
26. 8. 2026 | 06:00
05:42
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI KLASIKI

Letni Kinodvor do četrtka z brezplačnimi projekcijami

Na ogled bodo filmi, posvečeni odmevnim obletnicam ter mejnikom.
26. 8. 2026 | 05:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki