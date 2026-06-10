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Vplivnež in njegova žena sta se odločila za prekinitev nosečnosti zaradi Downovega sindroma: »Prejemava grožnje s smrtjo« (FOTO)

Potem ko so preiskave pokazale trisomijo 21 pri nerojenem otroku, sta sprejela eno najtežjih odločitev v življenju.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 10. 6. 2026 | 21:54
2:13
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Ameriški Youtuber Jesse Ridgway, ki ga na spletu spremlja več kot štiri milijone ljudi, in njegova žena Ashley sta v zadnjih dneh postala tarča številnih napadov na družbenih omrežjih. Potem ko sta javno spregovorila o odločitvi za prekinitev nosečnosti zaradi diagnoze Downovega sindroma pri nerojenem otroku, sta prejela tudi grožnje s smrtjo, poroča hrvaški Index.

Par je novico o pričakovanju otroka delil konec marca, dva meseca pozneje pa so rezultati amniocenteze pokazali, da ima plod trisomijo 21, kromosomsko nepravilnost, ki povzroča Downov sindrom. Po tehtnem premisleku sta se odločila za prekinitev nosečnosti, svojo izkušnjo pa sta delila tudi z javnostjo. »Zavedam se, da bodo nekateri nad to novico razočarani,« je Ridgway zapisal na družbenih omrežjih. Ob tem je poudaril, da je bila odločitev za oba izjemno boleča in travmatična, njegova žena Ashley pa je prestala poseg brez zdravstvenih zapletov. Kljub temu sta, kot pravi, čustveno povsem izčrpana.

Ni pričakoval takšnega sovraštva 

Youtuber, ki ustvarja vsebine že skoraj dve desetletji, je za ameriške medije povedal, da je pričakoval različne odzive in nestrinjanja, ni pa pričakoval takšnega vala sovraštva. Med številnimi sporočili podpore sta prejela tudi veliko žalitev, obsodb in groženj. Nekateri so ju v komentarjih označili za morilca, sovražna sporočila pa so preplavila njune profile na družbenih omrežjih in njegov YouTube kanal.

Kljub burnim odzivom Ridgway vztraja, da je bila odločitev za javno delitev zgodbe pravilna. Prepričan je, da se številni pari soočajo s podobnimi okoliščinami, vendar o tem redko spregovorijo zaradi strahu pred obsojanjem. Zato upa, da bo njuna izkušnja pomagala ljudem, ki se znajdejo pred podobno težko življenjsko odločitvijo, ter prispevala k bolj odprtemu in sočutnemu javnemu dialogu.

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