Vplivnica po divji noči padla z balkona: »Hrbtenico ima zlomljeno na 24 delov«

Britanska turistka in influencerka Beth Klug se bori za življenje po padcu z balkona hotela v priljubljenem tajskem letovišču Pattaya. Sanjski dopust se je za mlado Britanko v trenutku iz zabave spremenil v nočno moro. Utrpela izjemno hude poškodbe, med drugim zlom hrbtenice na kar 24 mestih.

Po poročanju medija Mirror je Beth, ki prihaja iz Grimsbyja v Lincolnshiru, padla z balkona svoje hotelske sobe v četrtem nadstropju v zgodnjih jutranjih urah 15. marca. Ob padcu je pristala na betonskem cvetličnem koritu, silovit udarec pa jo je pustil nepokretno, Reševalci so jo našli negibno v grmovju ob 22-nadstropni stavbi, v hudih bolečinah. Okoliščine nesreče še niso povsem pojasnjene, policija pa primer preiskuje in pregleduje posnetke nadzornih kamer. Trenutek takoj po padcu je ujel hotelski varnostnik: »Medtem ko sem opravljal obhod, sem slišal močan udarec, kot da bi nekaj težkega padlo. Ko sem šel preverit, sem našel žensko, ki je negibna klicala na pomoč. Takoj sem obvestil pristojne.«

Beth so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer ostaja v kritičnem stanju. Njeni prijatelji v Združenem kraljestvu so že sprožili zbiralno akcijo za kritje stroškov zdravljenja in prevoza domov. Prijateljica Kim Lyall je opozorila, da je situacija izjemno problematična: »Beth sicer ima zavarovanje, vendar brez policijskega poročila ne morejo začeti izplačil za začetek zdravstvene obravnave. Veleposlaništvo poskuša pospešiti postopek. Je v strašnih bolečinah in sploh ne more premikati rok. Zelo je še mlada in sama je v tuji bolnišnici. Ljudje bi morali pokazati več sočutja.« Slednje je letelo predvsem na to, da se ljudje v primeru, ko gre za poškodbe na zabavah, predvsem ko so žrtve vplivneži, odzovejo veliko bolj privoščljivo, kot bi se drugače.

Pattaya, pogosto imenovana tudi »mesto greha«, že vrsto let privablja turiste z živahnim nočnim življenjem in kontroverznim slovesom. Preiskava dogodka se nadaljuje, družina in prijatelji pa upajo na hitro okrevanje Beth in njeno vrnitev v Združeno kraljestvo.