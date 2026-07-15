Vplivnici dosmrtno prepovedali vstop v fitnes, ona trdi: druge ženske so ljubosumne

Nemška resničnostna zvezdnica in fitnes vplivnica Edda Pilz (25) je dobila dosmrtno prepoved vstopa v vse fitnes centre verige John Reed. V čustveni objavi na družbenih omrežjih, kjer ji sledi več kot pol milijona ljudi, se je objokana potožila, da so jo »na silo vrgli ven« zaradi ljubosumja druge obiskovalke in da se počuti diskriminirano. Vodstvo fitnesa njene obtožbe zavrača in poudarja, da je vplivnica kljub opozorilom večkrat kršila hišni red.

Čeprav v fitnesu niso javno razkrili podrobnosti, naj bi bil glavni razlog za ukrep nepooblaščeno snemanje drugih obiskovalcev. Pilzeva sicer trdi, da je posnetke na zahtevo osebja vedno izbrisala, ter dodaja, da je opozorilo pred tem prejela le zato, ker je po hodniku hodila v nogavicah. Če bo ponovno poskušala vstopiti v prostore fitnesa, ji zdaj grozi kazen v višini kar 250.000 evrov. Svoje sledilce je ob tem v šali vprašala: »Ali mislite, da na steni zdaj visi moja fotografija z napisom 'Iskana'?« Iz verige John Reed so za medije uradno potrdili, da so ji članstvo preklicali takoj in brez predhodnega obvestila, saj je kljub opozorilom vztrajno kršila njihova pravila.

To pa ni prvič, da se je 25-letnica znašla v središču pozornosti zaradi incidentov, ki jih sama dokumentira na spletu. Nedavno ji je osebje letalske družbe Lufthansa prepovedalo vstop na letalo zaradi domnevno preveč pomanjkljivih oblačil, saj je bila oblečena v oprijete kratke hlače in kratek top. Letališko osebje je takrat od nje zahtevalo, naj obleče in zapne jakno, ob tem pa naj bi ji celo zagrozili, da bodo zaradi nje zadržali celoten let.