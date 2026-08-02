Vplivnico ujeli s 35 kilogrami droge! Takšna kazen jo čaka (FOTO)

Medicinska sestra in spletna vplivnica Levi Whalley se je za las izognila trajni izgubi poklicne licence, potem ko so jo britanski cariniki ujeli pri tihotapljenju 35 kilogramov kanabisa v vrednosti približno 160.000 britanskih funtov (približno 186 tisoč evrov). Mamilo so odkrili v njeni prtljagi ob povratku iz New Yorka na letališču v Birminghamu. Pri pregledu kovčkov so policisti našli 38 zapakiranih zavojev s prepovedano vsebino. Dvaintridesetletna Whalley, ki se je s prijateljico vračala s tridnevnega nakupovalnega izleta v ZDA, je bila nemudoma predana sodišču. Na kazenskem sodišču v Prestonu je bila obsojena na 16 mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo 18 mesecev, odslužiti pa je morala tudi 80 ur družbenokoristnega dela.

Nato jo je čakal še disciplinski postopek pri britanskem zborničnem organu za zdravstveno nego (NMC). Kljub resnosti kaznivega dejanja ji zbornica licence ni odvzeta, temveč ji je izrekla 12-mesečni suspenz iz registra. V tem času ne sme opravljati svojega poklica ali voditi podobne dejavnosti.

Na obravnavi je Whalley pojasnjevala, da se je za pot odločila v zelo težkem življenjskem obdobju ter da naj bi ji prijatelj ponudil brezplačni izlet v zamenjavo za prevoz nekaj ur. Trdila je, da si je tik pred povratnim letom premislila, a je nato prejela grožnje zoper svojo družino in dom. Zbornica je v svoji sodbi zapisala njen odziv: »Vse trdo delo, ki ste ga vložili v svojo kariero medicinske sestre, ste zavrgli zaradi te izjemno nepremišljene odločitve. Svoje ravnanje globoko obžalujete.«

Urani organ je ocenil, da bi bil popoln odvzem licence v teh specifičnih in nenavadnih okoliščinah nepravičen ter preveč oster. V svoji obrazložitvi so navedli: »Glede na specifične okoliščine vašega dejanja je senat zaključil, da vaša obsodba ni v temelju nezdružljiva z ostankom v registru. Enoletni suspenz je ustrezen ukrep za resnost storjenega dejanja.«