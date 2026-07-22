Poglejte, kako vroča Nives Celsius tudi na dopustu razvnema oboževalce (FOTO)

Nives Celsius je z najnovejšimi objavami na družabnih omrežjih ponovno poskrbela, da se je moškim od blizu in daleč dvignil utrip. Vsestranska starleta namreč dopustuje v Poreču, kjer je te dni prav tako, če ne še bolj vroče, kot pri nas. In v hudi vročini je treba pač poskrbeti za ustrezno hlajenje, Nives je to storila tako, da je odprla gumbe na majici in pokazala, kaj nosi pod njo. Obdarjena pevka je sicer s sledilci delila več fotografij, katerih glavna zvezda je njeno oprsje, predstavnice ženskega spola pa so pohvalile tudi njene izredno modne kopalke.

Preden se je odpravila na oddih in se predala poletnim radostim, pa je Nives navdušila s povsem drugačno objavo. Na videoposnetku jo lahko vidimo stati ob velikih cvetličnih loncih, v katerih raste različna zelenjava, ki jo je Nives prišla zalit. Skrb za pridelek pa ji ni zaupal nihče drug kot njen bivši mož. Čeprav sta z nogometašem Dinom Drpićem leta 2014 po devet let trajajočem burnem zakonu ločila, sta namreč ostala v zelo dobrih odnosih. Sprva zaradi otrok, a ju druži tudi iskreno prijateljstvo. Nives pa ni dobra prijateljica le s svojim bivšim možem, odlično se razume tudi z njegovo novo partnerko. Prav z njo pa je bil Dino v času, ko je za njegovo zelenjavo skrbela Nives, na dopustu, je v objavi na družabnem omrežju še razkrila 44-letna svetlolaska.