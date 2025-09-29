Vroči posnetki pevke Žanamari in Renate, mame mladega nogometaša, osupnili mnoge. Poglejte, zakaj (VIDEO)

Poletno vzdušje in kristalno čisto morje sta popolna kulisa za dober oddih. Prav to sta si privoščili hrvaška pevka Žanamari Perčić in nekdanja manekenka ter fitnes trenerka in mama mladega talenta Borna Buljana Renata Lovrinčević Buljan, saj sta lepo vreme izkoristili za uživanje na jadrnici.

Na družbenih omrežjih sta delili posnetek z morja s sporočilom: »To in 5 ur brez mobitela«. Lepotici sta tako poudarili, kako pomembno se je odklopiti od vsakdanjega življenja in uživati ​​v trenutku.

Obe sta bili oblečeni v črne bikinije, na posnetku pa ju je mogoče videti, kako se prepuščata sončnim žarkom, se smejita in zabavata ter sproščeno pozirata na čolnu.

Seveda so posnetek sledilci obeh lepotic pospremili z velikim navdušenjem.