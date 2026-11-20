Nacionalni dan oziroma dan suverena v Monaku tradicionalno združi vse generacije vladajoče družine Grimaldi. To je tudi redka priložnost, ko se člani knežje družine v skoraj polni zasedbi predstavijo javnosti ter skupaj proslavijo državnost in bogato zgodovinsko dediščino te državice.

Osrednji trenutek praznovanja je tradicionalno prihod princa Alberta II. in princese Charlene na balkon palače. Tudi letos sta se jima pridružila dvojčka, princ Jacques in princesa Gabriella. Zlasti usklajeni elegantni in prefinjeni praznični opravi hčerke in mame, pa sta tudi med modnimi navdušencemi pritegnili veliko pozornosti, piše Hello.

Princ Albert je zaradi očeta ohranil posebno tradicijo

Čeprav praznovanje zaznamujeta razkošje in kraljevski protokol, ima 19. november za princa Alberta tudi globok osebni pomen. Nacionalni dan v Monaku namreč nekoč ni imel stalnega datuma, temveč je bil povezan z godom zavetnika vladajočega kneza. Ob prihodu novega vladarja se je zato spremenil tudi datum državnega praznika. Ko je Albert II. leta 2005 prevzel prestol, se je odločil, da bo to tradicijo prekinil. Namesto da bi praznovanje prestavil na 15. november, ko goduje sveti Albert, je ohranil 19. november, dan svetega Rainierja.

S tem je počastil spomin na svojega pokojnega očeta, kneza Rainierja III., ki je Monaku vladal več kot pol stoletja in pomembno zaznamoval njegov razvoj. Odločitev je bila tako tudi izraz sinovega spoštovanja in trajne povezanosti z očetom.

Praznovanje se je začelo s slovesno mašo

Dogajanje se je začelo s slovesno zahvalno mašo v osrednji katedrali Brezmadežnega spočetja, ki je duhovno središče kneževine in zadnje počivališče številnih članov monaške vladarske družine, med njimi princese Grace Kelly in princa Rainierja III. Nato se je praznovanje preselilo na trg pred knežjo palačo, kjer je potekala vojaška parada zgodovinskih enot. Največje zanimanja pa so znova poželi družinski trenutki na oknih in balkonih palače.

Zbrani člani dinastije Grimaldi so še enkrat pokazali, da 19. november za Monako ni zgolj uradni državni praznik, temveč tudi dan družinske povezanosti, spoštovanja tradicije in ohranjanja spomina na kneza, ki je zaznamoval sodobno zgodovino te male kneževine.