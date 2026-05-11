Vse se lahko spremeni: Lepa Brena se že 20 let bori z neusmiljeno boleznijo

Pevka Lepa Brena se že leta bori s trombozo, resnim zdravstvenim stanjem, ki ga sicer uspešno nadzoruje, vendar še vedno zahteva veliko previdnosti. Ko se je pred časom ponovno soočila z izčrpanostjo, ki jo povzroča, je njen mož Slobodan Živojinović takoj posredoval in vztrajal pri zdravniškem pregledu. »Povedal ji je, da ne sme čakati niti en dan, ker je tromboza nevarna in nepredvidljiva bolezen. Čeprav jo je do zdaj držala pod nadzorom, se stanje lahko spremeni v sekundi,« je za Kurir povedal vir blizu družine.

S stanjem se je prvič soočila pred skoraj dvajsetimi leti, ko ji je med nastopom nenadoma pomodrela in začela mravljinčiti roka. Zdravniki so takrat odkrili zamašeno žilo, kasneje pa je morala ponovno na zdravljenje zaradi krvnega strdka. O svojem stanju je sama že večkrat spregovorila in poudarila, kako na zdravje vplivata stres in notranji pritisk.

»Živim v stalni napetosti. Vse doživljam zelo čustveno, moja disciplina in perfekcionizem pa sta včasih celo destruktivna. Imam občutek, da se nikoli ne morem popolnoma spočiti,« je iskreno povedala. Dodala je, da prav psihična napetost lahko sproži ponovitev bolezni, zato je po njenem mnenju ključno pravočasno ukrepanje in poslušanje lastnega telesa, povzema Showbuzz.hr.