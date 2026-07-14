Vsi se norčujejo iz Victorie Beckham: mož jo želel jo je braniti, a je še prilil olje na ogenj

Družina Beckham je bila med četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri sta se v Miamiju pomerili Anglija in Norveška, znova v središču pozornosti. David Beckham ter otroci Romeo, Cruz in Harper so burno proslavili spektakularni zadetek Juda Bellinghama v sodnikovem dodatku. Victoria pa je za razliko od njih mirno, brez izraza na obrazu sedela na svojem stolu, kar ni ušlo televizijskim kameram. Fotografije njenega hladnega izraza sredi splošne evforije so v hipu zaokrožile po spletu in postale priljubljen spletni mem. Obrazna mimika Victorie Beckham je postala tudi tarča posmeha ameriške komičarke Jenny Johnson, ki je na instagramu objavila kolaž fotografij in materi štirih otrok namenila nekaj zelo sarkastičnih pripomb.

»Rada bi si vzela trenutek in posebej izpostavila največjo navijačico angleške reprezentance: Victorio, lady Beckham!« se je pošalila Jenny. »Nič ni boljšega, kot navijati za Anglijo od doma, potem pa kamere pokažejo Victorio in zagledamo tisti legendarni nasmeh Posh Spice! Tako nalezljiv je! Vedno sem mislila, da sem med spremljanjem športa zelo čustvena, a Victoria s svojo energijo povsem zasenči moje navdušenje! Vsakič, ko jo vidim, zakličem: 'Spice Up Your Life!', ker je njena energija preprosto električna! Prepričajte se sami!«

David Beckham: »Slavila je v sebi«

Na številne komentarje in šale na družbenih omrežjih se je odzval David Beckham, ki je z nekaj humorja stopil v bran svoji ženi. »V sebi je slavila. Obljubim, da so bile njene reakcije le malo počasnejše od mojih,« je zapisal in dodal smejoče simbole. Njegov komentar je uporabnike spleta še dodatno nasmejal. »Verjetno je utrujena, saj je v preteklosti slavila vse tvoje zadetke,« se je pošalil eden od njih.

Od nezainteresiranosti do zveste navijačice

Čeprav danes redno spremlja nogometne tekme, Victoria ni bila vedno ljubiteljica tega športa. Odkar je leta 1997 na tekmi Manchester Uniteda spoznala Davida, je večkrat odkrito povedala, da ji nogomet sprva ni bil posebej blizu. Sčasoma se je to spremenilo, še posebej po selitvi družine v Miami, kjer je David ustanovil nogometni klub Inter Miami. Kot je priznala v enem od intervjujev, se danes na stadionu počuti veliko bolj sproščeno in sprejeto, zato v spremljanju tekem iskreno uživa. Čeprav ob zadetku ni skakala in vzklikala kot preostali člani družine, je Victoria po zmagi Anglije z 2: 1 vendarle pokazala podporo reprezentanci, po koncu tekme so jo videli, kako je vstala in ploskala, piše tyla.com.