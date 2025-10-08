Vse sta presenetila: Jennifer Lopez in Ben Affleck znova skupaj

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta pogumno skupaj prišla na premiero muzikala Poljub ženske pajka (Kiss of the Spider Woman) v New Yorku, kar je bil njun prvi skupni javni nastop po januarja dokončni ločitvi.

Na rdeči preprogi sta sproščeno klepetala in se smejala drug drugemu. Affleck je med fotografiranjem položil roko na igralkin bok, da bi ji pomagal hoditi v elegantni obleki.

FOTO: Profimedia

Oba sta hkrati tudi producenta muzikala. Affleck je v intervjuju pohvalil Lopezovo: »Delala je izjemno trdo. V tem filmu pokaže vse svoje številne talente. Res je naredila vse!«

Ona je v pogovoru za Today priznala, da brez Afflecka film morda sploh ne bi nastal, in da ji je delo pomagalo prebroditi težke trenutke v zasebnem življenju.

Povedala je, da je projekt zanjo pomenil obliko pobega in umetniškega izraza v času osebnih izzivov.

Pred nedavnim je latino diva pojasnila, da ji je ločitev prinesla rast: »Postala sem druga oseba. Pomagala mi zrasti in postati bolj zavedna.« Medtem je Affleck v intervjuju za GQ izjavil: »Po ločitvi čutim do Jennifer samo spoštovanje.«

FOTO: Profimedia

Jennifer je zahtevek za ločitev po dveh letih zakona vložila avgusta 2024.

Njun zadnji nastop na premieri je sicer med opazovalci dogajanja sprožil nemalo ugibanj glede tega, da bi lahko znova postala par. Na družabnih omrežjih so se razplamteli komentarji v smislu:

»O Bog, ne ponovno!« »Ta dva bosta šla domov skupaj.« »To je neka vrsta moderne romance Taylor‑Barton. Dve toksični osebi, ki ne moreta biti skupaj, a ne moreta biti ločeni.« »Tukaj se dogaja zanimiv govor telesa!« nekatere od njih povzema Page Six.