Vse težave Jamieja Oliverja: vedno nasmejan, a za uspehom se skrivajo velike težave v poslu in zakonu

Jamieja Oliverja, ki si je zaradi izjemne odkritosti v javnosti prislužil vzdevek goli kuhar, življenje ni razvajalo. Že od otroštva se spopada z disleksijo, doživel je propad svojega kulinaričnega imperija, tragični dogodki pa so zaznamovali tudi njegov zakon, navaja 24sata.hr.

To je plat zgodbe, o kateri se redko govori. A Jamie je ne skriva: svoje bolečine in radosti vedno deli s svojim zvestim občinstvom. Prav iskrenost in doslednost najbolj zaznamujeta njegovo javno podobo.

Skratka goli kuhar je imel kar nekaj težav, vse pa se je začelo že v osnovni šoli.

Oliverju so disleksijo, ki je vplivala na njegov uspeh pri vseh predmetih, diagnosticirali že na začetku šolanja.

Sošolci so se mu pogosto posmehovali, o čemer je kasneje govoril v intervjujih. Danes pravi, da ga to ne moti več, a priznava, da ni bilo lahko.

Zaradi disleksije je obiskoval pouk po posebnem programu, kar je bilo v fantovski šoli posebej zahtevno. Fantje so bili, kot pravi, bolj kruti.

Svojo izkušnjo je opisal tudi v dokumentarnem filmu Jamie Oliver in disleksija: V boju za spremembe.

Kuhinja kot prostor za pobeg

Jamie je odraščal v majhnem kraju blizu Cambridgea. Njegova starša sta vodila pub, kjer je preživljal veliko časa. Kuhinja je postala njegovo zatočišče: vedno, ko je imel težave, je zbežal tja.

Dejal je, da je imel srečo, da je že mlad naučil kuhati, saj je imel občutek, da, čeprav v šoli ni bil uspešen, vendarle nekaj zna. Njegova starša sta se leta 2020 upokojila in po 45. letih prodala pub, kar ga je zelo prizadelo, saj ga je imel za svoj dom.

Po uspehu BBC-jeve oddaje Goli kuhar je Jamie ustanovil več podjetij, med drugim tudi verigo 25 restavracij. Nekdanji zaposleni menijo, da je v času največje slave morda poskušal narediti preveč.

Poudarjajo, da je bila ideja preprosto preveč idealistična, da bi se lahko na dolgi rok obnesla.

Leta 2019 je moral zapreti 23 od 25 restavracij. Več kot 1000 ljudi je izgubilo zaposlitev, Jamie pa je doživel enega največjih finančnih udarcev v življenju.

V projekt je vložil milijone, a kljub prizadevanjem zadev ni mogel rešiti. Priznal je, da je bila to njegova najtežja poslovna izkušnja.

Žalostne zgodbe

Oliver in njegova žena Juliette Norton, s katero sta se poročila leta 2000, imata pet otrok in obožujeta svojo veliko družino.

A njun zakon so zaznamovale številne tragedije: Juliette je imela kar pet spontanih splavov.

Po drugem je komaj preživela. Kasneje je povedala, da še vedno trpi za posttravmatskim stresom zaradi te izkušnje. Ob njuni 20. obletnici zakona je zapisala, da sta vzgojila pet čudovitih otrok in izgubila pet zvezdic na nebu.

Čeprav je Jamie v javnosti vedno nasmejan in energičen, je priznal, da ga slava velikokrat ni osrečila. V intervjujih je povedal, da si je vedno želel preprosto življenje: delati v restavraciji, imeti otroke in živeti tako, kot je odraščal.

Dejal je, da če bi lahko vse ponovil, bi ostal v domačem pubu in živel običajno življenje.