  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUGA PLAT MEDALJE

Vse težave Jamieja Oliverja: vedno nasmejan, a za uspehom se skrivajo velike težave v poslu in zakonu

Življenje ga ni vedno razvajalo.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 10. 10. 2025 | 09:00
3:35
A+A-

Jamieja Oliverja, ki si je zaradi izjemne odkritosti v javnosti prislužil vzdevek goli kuhar, življenje ni razvajalo. Že od otroštva se spopada z disleksijo, doživel je propad svojega kulinaričnega imperija, tragični dogodki pa so zaznamovali tudi njegov zakon, navaja 24sata.hr.

To je plat zgodbe, o kateri se redko govori.  A Jamie je ne skriva: svoje bolečine in radosti vedno deli s svojim zvestim občinstvom. Prav iskrenost in doslednost najbolj zaznamujeta njegovo javno podobo. 

Skratka goli kuhar je imel kar nekaj težav, vse pa se je začelo že v osnovni šoli.

Oliverju so disleksijo, ki je vplivala na njegov uspeh pri vseh predmetih, diagnosticirali že na začetku šolanja.

Sošolci so se mu pogosto posmehovali, o čemer je kasneje govoril v intervjujih. Danes pravi, da ga to ne moti več, a priznava, da ni bilo lahko.

Zaradi disleksije je obiskoval pouk po posebnem programu, kar je bilo v fantovski šoli posebej zahtevno. Fantje so bili, kot pravi, bolj kruti.

Svojo izkušnjo je opisal tudi v dokumentarnem filmu Jamie Oliver in disleksija: V boju za spremembe.

Kuhinja kot prostor za pobeg

Jamie je odraščal v majhnem kraju blizu Cambridgea. Njegova starša sta vodila pub, kjer je preživljal veliko časa. Kuhinja je postala njegovo zatočišče: vedno, ko je imel težave, je zbežal tja.

Dejal je, da je imel srečo, da je že mlad naučil kuhati, saj je imel občutek, da, čeprav v šoli ni bil uspešen, vendarle nekaj zna. Njegova starša sta se leta 2020 upokojila in po 45. letih prodala pub, kar ga je zelo prizadelo, saj ga je imel za svoj dom.

Po uspehu BBC-jeve oddaje Goli kuhar je Jamie ustanovil več podjetij, med drugim tudi verigo 25 restavracij. Nekdanji zaposleni menijo, da je v času največje slave morda poskušal narediti preveč.

Poudarjajo, da je bila ideja preprosto preveč idealistična, da bi se lahko na dolgi rok obnesla.

Leta 2019 je moral zapreti 23 od 25 restavracij. Več kot 1000 ljudi je izgubilo zaposlitev, Jamie pa je doživel enega največjih finančnih udarcev v življenju.

V projekt je vložil milijone, a kljub prizadevanjem zadev ni mogel rešiti. Priznal je, da je bila to njegova najtežja poslovna izkušnja.

Žalostne zgodbe

Oliver in njegova žena Juliette Norton, s katero sta se poročila leta 2000, imata pet otrok in obožujeta svojo veliko družino.

A njun zakon so zaznamovale številne tragedije: Juliette je imela kar pet spontanih splavov.

Po drugem je komaj preživela. Kasneje je povedala, da še vedno trpi za posttravmatskim stresom zaradi te izkušnje. Ob njuni 20. obletnici zakona je zapisala, da sta vzgojila pet čudovitih otrok in izgubila pet zvezdic na nebu.

Čeprav je Jamie v javnosti vedno nasmejan in energičen, je priznal, da ga slava velikokrat ni osrečila. V intervjujih je povedal, da si je vedno želel preprosto življenje: delati v restavraciji, imeti otroke in živeti tako, kot je odraščal.

Dejal je, da če bi lahko vse ponovil, bi ostal v domačem pubu in živel običajno življenje.

Sorodni članki

Photo
Bulvar  |  Suzy
BILO JE NEKOČ

Bilo je nekoč: Jamie Oliver (Suzy)

Njegov cilj je spodbujati pozitivne spremembe skozi kuhanje.
27. 5. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
UMIK S POLIC

Kuharski mojster Jamie Oliver užalil aborigine

Otroška knjiga vsebuje nespoštljive opise avstralskih staroselcev. Založnik je sporočil, da jo bodo umaknili s polic po vsem svetu.
11. 11. 2024 | 10:02
Bulvar  |  Tuji trači
CVETLIČNI RECEPT

Jamie Oliver razburil splet - kaj pa vi, bi jedli to?

Stari znanec televizijskih zaslonov dandanes objavlja posnetke tudi na spletu, kar omogoča komentiranje prav vsakomur.
28. 3. 2024 | 17:25

Več iz teme

Jamie Oliverkulinarikakuharživljenje
ZADNJE NOVICE
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJE IN VLOMI

Šok za dolenjskega kmeta: ponoči so mu iz hleva ukradli bika, a to še ni bilo vse

Policisti so imeli polne roke dela ...
10. 10. 2025 | 10:15
10:05
Razno
SREČA V EDNINI

Zakaj ženske po 40. letu izbirajo samskost pred partnerstvom

Raziskave in strokovnjaki ugotavljajo, da se za žensko izbiro samskega življenja skriva veliko tehtnih razlogov, med drugim: samske ženske živijo dlje od vezanih.
Barbara Kotnik10. 10. 2025 | 10:05
09:45
Novice  |  Slovenija
POTREBUJE NAŠO PODPORO

Četrtošolcu Jaki propadajo mišice, za zdravilo mora zbrati 3,2 milijona

Zdravniki so sprva mislili, da gre za vnetje kolkov, po dodatni preiskavi pri nevrologu je bila postavljena diagnoza redke genske bolezni.
10. 10. 2025 | 09:45
09:30
Bulvar  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

V jastrebovem gnezdu našli 750 let star sandal

V gnezdih bradatih jastrebov so našli številne dobro ohranjene ostanke in tudi človeške predmete.
10. 10. 2025 | 09:30
09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
09:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Milanova morilca razkrila pretresljive podrobnosti umora v delavnici (FOTO)

»Evo, spustil je!« Zaradi denarja naj bi se 7. junija lani zverinsko znesla nad 58-letnikom.
Aleksander Brudar10. 10. 2025 | 09:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki