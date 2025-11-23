  • Delo d.o.o.
PRAZNOVALA JE ROJSTNI DAN

Vse tragedije pevke skupine ABBA

Kot otrok je morala zbežati iz države, očeta je spoznala pri 32. letih in je doživela tragedije, od katerih si nikoli ni povsem opomogla.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 23. 11. 2025 | 08:21
5:55
A+A-

Minilo je več kot pol stoletja od trenutka, ko so Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus in Benny Andersson stopili na evrovizijski oder in se v zgodovino zapisali s pesmijo Waterloo. Z njo so postali globalne pop ikone in poleg Volva največji švedski izvozni produkt. Zaradi glasbe, ki se prilega vsakemu času in vsakemu ušesu, bi lahko rekli, da je ABBA poseben žanr. In ena od črk A Anni-Frid Lyngstad je pred nedavnim praznovala 80. rojstni dan.

Anni-Frid Lyngstad, kneginja von Plauen, ali preprosto Frida, se je rodila 15. novembra 1945 v Bjørkasenu, majhni vasi na severu Norveške znotraj nacističnega programa, imenovanega Lebensborn. Šlo je za tajni nacistični projekt, začet leta 1935 pod vodstvom Heinricha Himmlerja, z namenom povečanja rojstev arijskih otrok. Program je vključeval posebno mrežo materinskih domov, kjer so od družbe ločene nosečnice, ki so izpolnjevale stroge rasne kriterije, pripadnikom SS-enot v diskretnosti rojevale otroke. Po kapitulaciji nacistične Nemčije so bili na Norveškem preganjani vsi pronacistični elementi. Mama in babica Anne-Frid Lyngstad sta bili tako ožigosani kot izdajalki in izobčeni iz družbe.

Maščevanje, ki so mu bile izpostavljene ženske, ki so imele prostovoljno ali prisilno zvezo z okupatorji, ni pomenilo le javnega sramotenja, temveč tudi odvzem otrok. Takih primerov je bilo veliko. Da bi se izognila tej usodi, se je Frida kot dvoletni otrok z materjo in babico preselila v sosednjo Švedsko, v pokrajino Härjedalen. Dekličina mama Synni je leta 1947 umrla zaradi bolezni ledvic, zato je deklico vzgojila babica Arntine. Bila je zadržan otrok, ki je živel v skromnih razmerah. A talent slej ko prej najde pot na površje. Ljubezen do glasbe je odkrila v zgodnjem otroštvu, ko je poslušala, kako babica poje stare norveške pesmi. Hitro je ugotovila, da ima tudi sama izjemen glas. Učiteljica jo je pogosto prosila, naj zapoje pred razredom.

Pri trinajstih letih je dobila prvi resni angažma kot pevka v orkestru Evalda Eka, ki je bil navdušen nad njenimi vokalnimi sposobnostmi. Pela je svetovne uspešnice, džez, klasike Elle Fitzgerald … Poleg šole in nastopanja je hodila na ure petja k tenoristu Folkeju Anderssonu. Leta 1963 je ustanovila svojo skupino Anni-Frid Four. Takrat je bila že poročena z glasbenikom Ragnarjem Fredrikssonom, s katerim je dobila dva otroka: sina Hansa in hčer Liso-Lotte. Nastopala je po vsej Švedski in zmagovala na festivalih. Leta 1968 je v televizijskem studiu spoznala Agnetho Fältskog, drugo prihodnjo članico skupine ABBA. Po ločitvi se je preselila v Stockholm, kjer je spoznala Bennyja Anderssona,  prihodnjega člana skupine, pa tudi svojega bodočega moža.

Benny je leta 1970 produciral njen prvi album Frida, ki je prepričal tako občinstvo kot kritike. Že takrat je sodelovala s člani kasneje ustanovljene skupine, saj se je v ustvarjanje vključil tudi Agnethin zaročenec, kasneje mož, Björn Ulvaeus. Ko sta Beni in Björn ugotovila, kako ujemajoča sta glasova obeh pevk, ju ni moglo nič ustaviti. Skupaj so nastopali v kabaretu, nato pa so določili, da ustvarijo kvartet ABBA. Leta 1974 so na Evroviziji zmagali v Brightonu, in ostalo je zgodovina.

Srečanje z očetom

Frida je verjela, da je njen oče umrl med vrnitvijo v Nemčijo, kajti ladja, s katero je potoval, naj bi se potopila. Leta 1977 pa je izvedela, da še živi. Zgodilo se je po zaslugi nemške mladinske revije Bravo, ki je objavila njen poster in biografijo, v njej pa tudi ime njenega očeta: Alfred Haase. Haasejev sin Peter je to videl in očetu posredoval informacijo. Spoznala ga je v Stockholmu. Srečanje je bilo težko in nikoli nista razvila pristnega odnosa.

Tragedije, od katerih si ni nikoli opomogla

Frida in Benny sta se poročila leta 1978 ter se leta 1981 razšla. Istega leta je ABBA razpadla. Skupina ni imela uradnega poslovilnega nastopa, preprosto prenehali so delovati. Po razpadu se je Frida preselila v London, nato v Švico. Leta 1992 se je poročila z arhitektom in aristokratom Heinrichom Ruzzo Reussom von Plauenom in živela v njegovem družinskem gradu. S tem je postala del visoke družbe in se zbližala s švedsko kraljico Silvijo. Idila ni trajala dolgo. Princ je zaradi limfoma umrl leta 1999. Leto prej je v prometni nesreči v ZDA umrla tudi njena hči Lisa-Lotte. Za seboj je pustila devetletnega sina Jonathana. Žal je Frida izgubila tudi vnuka, leta 2023 je umrl po dolgi bitki z rakom želodca.

Danes

Od leta 2007 je v zvezi z vikontom Henryjem Smithom, s katerim živi v Švici. Bila je strastna alpinistka (prehodila je Himalajo in najvišje vrhove Alp) ter je goreča borka za varovanje okolja. Je pokroviteljica več humanitarnih organizacij, tudi društev za boj proti raku. Aprila lani so vsi člani skupine ABBA prejeli odlikovanje Kraljevega reda vasa za prispevek k švedski in svetovni glasbeni umetnosti. Naziv, ki ustreza britanskemu viteškemu redu, piše Zadovoljna.rs.

