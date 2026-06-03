Vsi se sprašujejo, kje je Meghan: princ Harry sam presenetil na slavju v Los Angelesu

Slavni španski kuhar Jose Andres, ki je v preteklosti za medije dejal, da princa Harryja in Meghan Markle šteje za tesna prijatelja, je imel poseben razlog za praznovanje. Njegova nova kuharska knjiga z izvirnim naslovom Spain My Way: Eat, Drink, and Cook Like a Spaniard je uradno postala uspešnica na lestvici New York Timesa, na slavnostni promociji v Los Angelesu pa se je nepričakovano pojavil tudi sam vojvoda Susseks.

Dogodek je potekal v restavraciji v hotelu Conrad Los Angeles. Princ Harry je, da bi osebno podprl dolgoletnega prijatelja, prišel brez žene Meghan Markle. Med gosti, ki so uživali v španskih kulinaričnih specialitetah, so bili tudi Maria Shriver, Kyra Sedgwick, Tyler James Williams ter priznana chefa Wolfgang Puck in Roy Choi.

Tesni prijatelji

Zanimivo je, da je knjiga izšla 19. maja, torej natanko na osmo obletnico poroke princa Harryja in Meghan Markle. Opisana je kot živahna zbirka najbolj priljubljenih receptov Joséja Andrésa iz njegove domovine. Gostje so med večerom uživali v izbranih španskih vinih, šampanjcu in avtorskih jedeh, med katerimi so bili carpaccio iz pokrovač, kroketi, iberski pršut in tradicionalna španska tortilja s kaviarjem.

Prijateljstvo vojvode in vojvodinje Susseške s 56-letnim gostincem in humanitarcem traja že vrsto let. Njegova neprofitna organizacija World Central Kitchen je bila prvi uradni partner fundacije Archewell Foundation, ki sta jo ustanovila po umiku od kraljevih dolžnosti leta 2020. Par je tesno sodeloval z Andrésom tudi januarja 2025, ko je pomagal odpravljati posledice uničujočih gozdnih požarov v Kaliforniji. Takrat sta Harry in Meghan v Pasadeni osebno delila hrano in osnovne potrebščine prizadetim prebivalcem.

»Štejem ju za prijatelja. Zavedam se, da sta nenehno pod drobnogledom javnosti, ne le v Ameriki, ampak tudi v Veliki Britaniji. Iz prve roke lahko povem, da jima tega ni treba početi, vendar sta se sama odločila pomagati,« je takrat za revijo People povedal Andrés. Sodelovanje se je nadaljevalo tudi na televizijskih zaslonih. Slavni chef je gostoval v drugi sezoni Netflixove serije With Love, Meghan, ki je bila premierno prikazana avgusta 2025. V eni od epizod, med skupnim kuhanjem, je Meghan razkrila tudi zabavno podrobnost iz zasebnega življenja. »Veš, kdo ne mara jastoga? Moj mož,« je v smehu povedala Meghan. »In ti si se vseeno poročila z njim?« se je pošalil Andrés, kar je vojvodinjo nasmejalo, povzema People.