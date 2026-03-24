Vsi so ji obrnili hrbet: zakaj je nekoč ljubljenka postala najbolj osovražena oseba v Hollywoodu

Ko so se nedavno pojavile fotografije, na katerih 47-letna igralka Katherine Heigl pozira na razkošni gala zabavi na posestvu Donalda Trumpa v Mar-a-Lagu, so se mnogi na družbenih omrežjih spomnili časa, ko njenega imena dobesedno ni bilo mogoče spregledati na naslovnicah. »Živali ne volijo,« je 47-letna igralka za Us Weekley odgovorila na vprašanje, zakaj se je udeležila dogodka in dodala: »Edini prostor, ki jim ni všeč, je soba za evtanazijo v zavetišču. Popolnoma so prepuščene naši milosti in nimajo svojega glasu. Ta dogodek je bil namenjen zaščiti živali, nečemu, za kar se od nekdaj osebno zavzemam. Kdor me pozna, ve, da je zaščita živali ena mojih največjih strasti.«

Na prelomu tisočletja je bila Katherine Heigl nedvomno najbolj iskana plavolaska v Hollywoodu: osvajala je emmyje, snemala uspešnico za uspešnico in napovedovali so ji kariero v slogu Julie Roberts. Nato se je vse nenadoma spremenilo. Kako je priljubljena zdravnica Izzie Stevens iz serije Talenti v belem postala oseba, s katero v filmski industriji nihče več ni želel sodelovati? Dovolj sta bili le dve veliki napaki in ena nepremišljena izjava, da jo je Hollywood za vedno odpisal. Po besedah poznavalcev se je njen padec začel leta 2008 po velikem hitu Napumpana v katerem je igrala skupaj s Sethom Rogenom. Čeprav jo je film povzdignil v kraljico romantičnih komedij, je Katherine v intervjuju za Vanity Fair dejala, da je film nekoliko seksističen in da ženske prikazuje kot nadležne in brez smisla za humor, medtem ko so moški simpatični in zabavni. Ta izjava je močno razjezila režiserja Judda Apatowa in njene sodelavce, zaradi česar je prvič dobila oznako osebe, ki grize roko, ki jo hrani.

Težka, arogantna in nehvaležna

Pravi zlom njene kariere pa se je zgodil leto kasneje. Po osvojitvi prestižne nagrade emmy za vlogo dr. Izzie Stevens v Talentih v belem je šokirala javnost, ko je svoje ime umaknila iz nadaljnjih nominacij. Njena razlaga je zvenela, milo rečeno, arogantno: »Nisem menila, da sem v tej sezoni od scenaristov dobila dovolj kakovosten material, da bi si zaslužila nominacijo za emmyja. Da ne bi zasedla mesta igralki, ki je dobila boljši material, umikam svoje ime.« Njene besede so razjezile ustvarjalko serije Shondo Rhimes in številne vplivne producente. Igralka je kmalu dobila sloves izjemno težke, arogantne in nehvaležne« osebe, njena vloga v seriji pa je bila kmalu ukinjena. Govorice o njenem težavnem značaju so se hitro razširile po Hollywoodu. Viri s snemanj so trdili, da je skupaj s svojo mamo in menedžerko Nancy pogosto oteževala delo z nenehnimi pritožbami glede garderobe, spremembami scenarija in zahtevami po posebni obravnavi.

Vrata še vedno zaprta

V letih, ki so sledila, so njeni filmski projekti dosegali slabe rezultate, vrata velikih studiev pa so se ji počasi zapirala. Njeno ime je, še preden je ta izraz sploh postal popularen, postalo sinonim za tako imenovano kulturo odpovedi (cancel kulturo) v Hollywoodu. Šele leta 2016 je v intervjuju s Howardom Sternom priznala, da se je zaradi javnega pritiska obiskovala soočala z močnim stresom in tesnobo ter je morala obiskovati terapevta. Zaradi svojih izjav se je, kot pravi, naučila zelo boleče in drage lekcije.»Bila sem premlada in preveč sem se trudila biti popolnoma iskrena, pri tem pa nisem razumela, da s tem prizadenem ljudi, s katerimi delam. Morala bi preprosto molčati,« je priznala. Čeprav se v zadnjih letih počasi vrača z manjšimi televizijskimi projekti, kot je serija Ulica kresnic, se zdi, da vrata velikega Hollywooda za nekoč eno najbolj perspektivnih igralk še vedno ostajajo zaprta.