Vsi želijo vedeti več o Jakovu in Džejli, zdaj so spregovorili še njegovi sosedje

Medtem ko zadnje tedne vsa regija brni o ljubezenski zvezi Jakova Jozinovića in Džejle Ramović, se je ekipa srbskega Kurirja odpravila v njegovo rojstno mesto, kjer so govorili z ljudmi, ki so ga poznali, še preden je postal balkanski fenomen. Jakov Jozinović je osvojil srca občinstva po vsej regiji. Po desetih samostojnih koncertih v beograjskem Sava centru mu je v samo sedmih urah uspelo razprodati beograjsko Areno in takoj napovedati še drugi koncert. Enaka zgodba se je dogajala v Ljubljani, ko je razprodal dvorano Stožice. In tudi v Zagrebu.

Ekipa srbskega Kurirja se je odpravila v sosednjo Hrvaško, v kraj Vinkovci, kjer je bil Jakov rojen in kjer je odraščal, da bi izvedeli nekaj več o tem regionalnem glasbenem fenomenu. Najprej so obiskali v njegovo osnovno šolo. Kot jim je v neformalnem pogovoru povedala ena od zaposlenih, so vsi, ki delajo v šoli, ponosni na Jakov uspeh, in se ga spominjajo kot dobrega in nadarjenega učenca. Podobne besede so lahko slišali tudi v njegovi gimnaziji, ki se nahaja na glavnem mestnem sprehajališču.

Ni se spremenil

V neposredni bližini te izobraževalne ustanove so našli tudi kavarno oziroma pub, v katerem je imel Jozinović svoje prve glasbene nastope.

»Pri nas je Jakov nastopal ob koncih tedna in tukaj je zaslužil svoj prvi honorar. Čez dan je ves čas sedel z družbo iz gimnazije, zato se tudi danes, ko pride, obvezno oglasi, da se spomnimo teh lepih časov. Slava ga ni spremenila, ostal je isti. Popolnoma normalen fant ni se prevzel kot nekateri. Zdaj živi na relaciji Zagreb–Beograd, sem pa pride občasno k svojim. Danes vsi vedo, kdo je Jakov, mi, ki ga dobro poznamo od prej in ki smo ga poslušali, kako poje, pa smo vedeli, da bo nekaj iz njega. Njegova mama mu je bila vedno velika podpora, redno je prihajala z njim na nastope. Jakov je bil, še preden je postal velika regionalna zvezda, zvezda tam spodaj ob morju. Tam so ga zelo radi poslušali, potem pa se je to razširilo po družbenih omrežjih. Nam je Jakov tukaj ostal v najlepšem spominu, v pubu pa lahko vidite tudi njegove fotografije z družbo. To nam je danes lep spomin,« je povedal eden od natakarjev v kavarni, ki pevca pozna že leta.

Znano je, da je Jakov velik vernik, zato je ekipa Kurirja obiskala tudi cerkev, v katero je mladi glasbenik redno hodil s svojo mamo. Tam so jim razkrili, da je bil član cerkvenega zbora.

»Jakov je zelo veren fant in je skupaj s svojo mamo stalno prihajal k nam v župnijo k svetim mašam. Bog mu je dal veličasten glas in on ga uporablja v Božjo slavo. Bil je reden tudi v cerkvenem zboru, pel je pri vsaki maši. Zdaj več časa preživi v Zagrebu, zato ne prihaja tako pogosto kot nekoč, njegova mama pa je tukaj vsako nedeljo in ob praznikih. Kadar koli je v Vinkovcih, obvezno pride k bogoslužju. Tukaj je našel duhovni mir in spokojnost. Čudovita verna družina, ki neguje prave krščanske vrednote. O njem imamo samo lepe in blage besede,« je povedala ena od sester, ki dela v vinkovški župniji.

Sosedi ne skrivajo, kako zelo jim je pri srcu

Vsekakor so bili med prvimi, ki so imeli priložnost slišati Jakovo petje, njegovi sosedje. Nekaj kilometrov od središča Vinkovcev, v mirnem družinskem naselju, se nahaja tudi blok, v kateri je Jakov odraščal in v katerem še danes živijo njegovi starši in sestra. Na oknih stanovanja v zadnjem nadstropju so bile spuščene rolete, njih takrat ni bilo v družinskem domu.

»Jakov je super fant, za zgled mladini. Odlično ga poznam. Vsi v Vinkovcih vedo za Jozinoviće. Moja hči je hodila z njim v šolo in o njem lahko povem samo lepe stvari. Ponosni smo na njegov uspeh in na to, da je predvsem ostal skromen. Toliko koncertov v Beogradu, Arena v Zagrebu, kdo je to pri teh letih še dosegel? Ljudje si želijo kulture in lepe pesmi, on pa je pri tem ustvaril popolno ravnovesje. Slišim, da ga kritizirajo, ker je zaslovel s petjem tujih pesmi, pa kaj potem? Imel bo tudi svoje, počasi, življenje in kariera sta šele pred njim,« meni soseda Verica in dodaja: »Njega velike stvari šele čakajo. Ko ta dekleta slišijo, da je prišel v Vinkovce obiskat starše in sestro, naredijo pravi stampedo tukaj po okolici. Vsi se želijo fotografirati in snemati z njim. To ga ne moti, vedno je nasmejan in srčen. Saj tudi sami vidite, to ni neka luksuzna soseska, odraščal je v skromnih razmerah, tako kot vsi mi, vendar se tega ne sramuje. Za blokom se je igral s prijatelji v parku, tudi zdaj, ko pride, se rad sprehodi po okolici in se spomni otroštva. Ljudje so v njem prepoznali to iskrenost in dobroto.«

Tudi druga soseda, ki se je predstavila kot Ana in živi v Jakovem bloku, ni skrivala, kako zelo ji je pevec pri srcu. »Jakov pride k nam občasno, največkrat je v Zagrebu. Vedno nas lepo pozdravi in nas vpraša, ali kaj potrebujemo. Izjemen mladenič, lepo vzgojen. Nimam nobene pripombe nanj. Spomnim se, da je že kot majhen tukaj po okolici ves čas nekaj prepeval, imel je tudi neki otroški mikrofon. Rojen je za to. Potem je prišel »Supertalent«, tam smo ga vsi spremljali, nato pa ulice in trgi. Dobro je igral tudi tenis. Želim mu vse najboljše,« je zaključila soseda, poroča Kurir.rs.