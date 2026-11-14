Vučić na zabavi na ves glas prepeval pesem, s katero slavijo vojnega zločinca Ratka Mladića (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se širi posnetek nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je na zabavi medijske hiše Informer prepeval pesem »Đenerale, nek je tvojoj majci hvala« (General, hvala tvoji materi). Pesem, ki jo v zadnjih letih pogosto uporabljajo za poveličevanje nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srbske in obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, je znova sprožila burne odzive.

Pesem sicer prvotno ni bila napisana za Ratka Mladića. Posvečena je bila Veljku Radenoviću, nekdanjemu srbskemu policijskemu poveljniku, ki je med spopadi na Kosovu dobil vzdevek Đeneral. V zadnjih letih pa so jo začeli uporabljati tudi ob dogodkih, na katerih poveličujejo Mladića in njegovo vlogo med vojno v Bosni in Hercegovini.

Mladić je kot poveljnik Vojske Republike Srbske vodil vojaške operacije med vojno v Bosni in Hercegovini. Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo ga je obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Med drugim je bil odgovoren za teror nad civilnim prebivalstvom med dolgotrajnim obleganjem Sarajeva. Leta 2021 mu je bila pravnomočno potrjena dosmrtna zaporna kazen. V genocidu v Srebrenici julija 1995 so pripadniki vojske bosanskih Srbov ubili več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Mladić je avgusta letos umrl med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Haagu.

Pred leti se je poklonil žrtvam Srebrenice

Posebno pozornost je posnetek vzbudil tudi zaradi Vučićevih preteklih izjav o zločinih v Srebrenici. Kot takratni predsednik srbske vlade je 11. julija 2015, ob 20. obletnici genocida, obiskal spominski center v Potočarih, kjer se je poklonil žrtvam in srečal z njihovimi materami. Hatidža Mehmedović, ena najbolj znanih predstavnic združenja Matere Srebrenice, mu je tedaj na suknjič pripela simbolični cvet Srebrenice.

Aleksandar Vučić FOTO: Marko Djurica Reuters

Vučić je ob obisku poudaril, da Srbija obsoja zločine in njihove storilce. »Ni besed, s katerimi bi lahko kdorkoli izrazil žalost in bolečino zaradi žrtev, pa tudi jezo in ogorčenje nad tistimi, ki so zagrešili ta pošastni zločin,« je takrat sporočil. Desetletje pozneje je njegovo prepevanje pesmi, ki jo danes uporabljajo tudi za slavljenje Mladića, znova pritegnilo pozornost. Vučić je s položaja predsednika Srbije odstopil konec septembra letos, pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Posnetek z zabave Informerja prihaja v času, ko se Srbija po večletni politični prevladi njegove Srbske napredne stranke sooča s spremenjenimi političnimi razmerami.