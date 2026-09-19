Vučić sedel za volan, pritisnil na plin in zapel: »...pa ravno Toma Zdravkovića ste mi našli!« (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes na pot proti Veliki Plani odrinil kar sam, s svojim avtomobilom. Del vožnje je posnel in objavil na družbenih omrežjih, pri tem pa nekoliko v šali zapisal, da je tokrat »sam svoj mojster«, obenem šofer in »ljudski tribun«. Na radiu je med vožnjo zazvenel Toma Zdravković, Vučić pa se je pesmi veselo pridružil in zapel. Kdo je bil z njim v avtomobilu, sicer ni znano, a nekdo je moral biti, saj ga je posnel.

Najprej se je ustavil pri ribičih

Prva postaja je bilo Šalinaško jezero pri Smederevu. Tam se je pogovarjal z ribiči, prijel za ribiško palico in pokazal tudi svojo dovolilnico za ribolov. Ob tem je priznal, da ribolova pravzaprav nikoli ni obvladal, a upa, da bo imel zdaj več časa, da se ga nauči. Nato se je odpravil še na tržnico v Smederevu, kjer se je pogovarjal s prodajalci in obiskovalci ter kupil sadje. Po njegovih besedah je tam od ljudi slišal predvsem pripombe na stanje smederevske bolnišnice in na nekatere lokalne težave. Napovedal je, da bodo skušali razmere v bolnišnici čim prej izboljšati. Vučić je dejal, da namerava po Srbiji obiskovati še več tržnic in drugih krajev, kjer se lahko neposredno pogovarja z domačini. Poudaril je, da želi slišati njihove pripombe in težave brez vmesnih filtrov.

Njegova naslednja postaja je bila etno vas Moravski konaci v Veliki Plani, kjer se je prav tako srečal s tamkajšnjimi ljudmi in odgovarjal na vprašanja novinarjev. Govoril je tudi o političnih temah, vendar je bil velik del njegovega sobotnega nastopa namenjen bolj sproščenemu stiku.

Veseli se dneva, ko bo spet samo izletnik

Med obiskom Velike Plane je Vučić povedal še, da se veseli obdobja, ko bo imel manj predsedniških obveznosti in bo lahko več časa preživel na poti po Srbiji. Dejal je, da si predstavlja, kako bo sedel v svoj avtomobil in se odpravil med ljudi povsem brez protokola.