Vulgarne besede župana Svete Nedelje: Skromnih in trdih 25 cm v tvojo boljšo polovico

Župan hrvaške Svete Nedelje Dario Zurovec je znova pritegnil pozornost javnosti zaradi svojega vedenja na družbenih omrežjih.

Potem ko je prejšnji mesec v videu pel med vožnjo z avtomobilom in s tem odgovarjal na kritike zaradi nakupa dragega Audija, se je tokrat zapletel v vulgaren prepir s sledilci na Facebooku, poroča Index.

Zurovec je na Facebooku objavil fotografije in informacije o delih na Ulici Franje Tuđmana, a objavo so hitro zasenčili komentarji uporabnikov. Eden od njih ga je ironično vprašal: »Koliko si si prisvojil, 1–2–3 … cm?«

Župan mu je odgovoril: »Skromnih in trdih 25 cm v tvojo boljšo polovico,« ter dodal emotikon srca. Komentator mu je nato vrnil udarec z besedami: »Nisi njen tip, ne mara gejev!« Zurovec pa je nadaljeval: »Ni te omenjala, brez skrbi ...«

Takšna komunikacija župana je sprožila ogorčenje med uporabniki. »Groza, nekultura, sram vas je lahko,« je zapisala ena od žensk. Druga pa je dodala: »Mikro možgani, ogaben komentar, da bolj ne bi mogel biti.«