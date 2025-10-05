Vzpon slavne manekenke: pri štirih letih je začela nositi dekliška oblačila, pri osmih je izbrala svoje ime

V zadnjih letih je težko zaslediti večjo modno kampanjo ali pomembnejšo modno revijo, kjer ena od zvezd ne bi bila Alex Consani, ameriška manekenka in lanskoletni model leta.

Postala je prva transspolna manekenka, ki je prejela ta naslov in hkrati prva trans manekenka, ki je za znamko Victoria’s Secret hodila po modni pisti.

Zgodba Alex Consani

V povsem običajni družini se je 23. julija 2003 rodila v mestu Petaluma, Kalifornija. Njeno rojstno ime v javnosti ni znano, ima italijanske, nemške in angleške korenine, piše Glossy.rs.

Pri štirih je začela nositi oblačila za deklice, pri osmih je izbrala ime Alex. V puberteti je začela s hormonsko terapijo, v svet modelov je vstopila leta 2015.

Takrat je kot 12-letnica postala najmlajši transspolni model na svetu.

Pri 16-ih je podpisala pogodbo z agencijo IMG Models, se preselila v New York, kjer je leta 2021 debitirala na modni reviji modne hiše Tom Ford.

V naslednjih letih je sodelovala z znamkami, kot so Versace, Alexander McQueen, Hugo Boss, Burberry, Chloé, Roberto Cavalli, Coperni …

Ko gre za zasebno življenje, Alex Consani uspešno ohranja svojo intimo in se ne izpostavlja pretirano v javnosti. Večkrat poudarja, da je zelo previdna.

»Morda je malo težje, ker nikoli ne veš, kakšne namene imajo ljudje,« je dejala v enem izmed intervjujev.

»Obstaja veliko razlogov, zakaj ti potrkajo na vrata, še posebej, če si del manjšinske skupnosti, ki je pogosto stigmatizirana.«