MODNA REVIJA

Z Viktorijinimi angelčki prvič nosečnica: nastop Jasmine je bil navdušujoč in čustven (FOTO)

Na modni brvi pozirala v sklopu modne revije Victoria's Secret 2025. V prestižnem perilu se je sprehodila devet mesecev noseča Jasmine Tookes.
Letošnji izbor manekenk FOTOGRAFIJI: Profimedia
Letošnji izbor manekenk FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 19. 10. 2025 | 07:32
2:26
A+A-

Modna revija znamke Victoria's Secret je skozi desetletja postala sinonim za blišč in prestiž v svetu mode. Med Viktorijine angelčke, kakor so organizatorji ljubkovalno poimenovali manekenke s te revije, so se uvrstile najbolj znane manekenke, kot so Naomi Campbell, Helena Christensen, Tyra Banks, Heidi Klum in Gisele Bündchen. Po šestletnem premoru se je modna revija Victoria's Secret v velikem slogu vrnila lani, najbolj opazen pa je postal svež koncept, ki je vključeval večjo telesno pozitivnost in raznolikost v modni industriji in je na modno brv popeljal tudi ženske z oblinami in drugimi telesnimi značilnostmi, ki so nekoč veljale za lepotne napake.

Nekoč so na avdicijah merili celo obseg stegen in nadlakti.

Ta odločitev je bila za dogodek, kjer so dekletom nekoč na avdicijah merili celo obseg stegen in nadlakti ter jih takoj zavrnili, če niso ustrezale strogim kriterijem, revolucionaren. Tako kot lani je ostalo tudi letos, ko so bile na odru poleg manekenke z oblinami Ashley Graham tudi športnice in glasbenice, med njimi Missy Elliott ter igralka Sarah Jessica Parker, zvezda uspešnice Seks v mestu, ki danes šteje že 60 pomladi. Največje presenečenje večera pa je bil nastop Jasmine Tookes, ki se je predstavila prva na reviji.

Jasmine je Viktorijin angelček postala leta 2015.
Jasmine je Viktorijin angelček postala leta 2015.

Supermanekenka, ki je trenutno v devetem mesecu nosečnosti, je postala prva nosečnica, ki se je kdaj sprehodila po modni brvi tega prestižnega modnega dogodka. Štiriintridesetletna Jasmine pričakuje drugega otroka s svojim možem Juanom Davidom Borrerojem, s katerim že ima hčerko Mio Victorio, rojeno februarja 2023. Jasminin nastop na modni brvi je bil navdušujoč in čustven. S svojim nosečniškim trebuščkom je samozavestno stopila na modno brv, oblečena v zlate angelske peruti in mrežasti enodelni kos, ki je poudaril njeno nosečnost. Tookesova je v preteklosti že večkrat nastopila na modnih revijah Victoria's Secret, prvič leta 2012, uradno pa je postala angelček leta 2015. Modna revija Victoria's Secret 2025 je potekala 15. oktobra v Brooklynu v New York Cityju. 

