INTIMNO

Za denar je počel tudi to: deset neznanih dejstev o Russllu Crowu

Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v zabavni industriji, zanimal od malih nog.
FOTO: Mark Blinch/Reuters
FOTO: Mark Blinch/Reuters
M. Fl.
 11. 4. 2026 | 13:42
Znani hollywoodski igralec in velik zapeljivec, Russell Ira Crowe, je pred nedavnim praznoval 62. rojstni dan. V otroštvu je živel razpet med Novo Zelandijo in Avstralijo, nato pa se okoli 21. leta preselil v Avstralijo, ki je postala njegov dom. Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v tej industriji, zanimal od malih nog. Oče, John Alexander Crowe, je bil menedžer hotelov in cateringa na filmskih snemanjih, mati, Jocelyn Yvonne Vemyis, je bila njegova desna roka. Russell Crowe ima starejšega brata Terryja Crowa.

Filmski začetki

Svojo kariero je začel v avstralski kinematografiji, kjer je pilil igralske sposobnosti. Prvo večjo vlogo je odigral v drami Romper Stomper- Barbarski ulični bojevniki. Njegov talent ga je hitro pripeljal do svetovne slave, predvsem z vlogami v filmih LA Zaupno, Insider in epskem Gladiatorju, za katerega je prejel oskarja.

Poleg tega je širok igralski spekter pokazal z vlogami matematika Johna Nasha v filmu Čudoviti um ter v filmih Gospodar in poveljnik in Nuremberg. Poleg igranja je Crowe tudi solastnik ragbi ekipe South Sydney Rabbitohs in se kot pevec ukvarja z glasbo.

Russell Crowe je začel kot uporniški igralec, postal znan po hitri jezi in nadarjenosti, danes, po zakonu in otrocih, je bolj družinski človek: hodi na krste in družinske zabave ter priznava, da potrebuje 40 ali 50 objemov na dan, piše Glossy.rs.

Deset zanimivih dejstev o Russellu Crowu

  • Rojen je na Novi Zelandiji, a se je pri štirih letih preselil v Avstralijo, kjer so starši delali na filmskih snemanjih. Pri 14 letih se je vrnil na Novo Zelandijo, pri 21 pa spet v Avstralijo.
  • Pred prvo filmsko vlogo je delal kot obiralec sadja, pralec avtomobilov, natakar in ulični glasbenik. Prvo vlogo je dobil pri 25 letih v filmu Prehod, kjer je igral z Danielle Spencer, s katero se je kasneje poročil.

  • Preden si je ogledal kakšen film z Marlom Brandom, je posnel  rockabilly pesem I Want to Be Like Marlon Brando.
  • V 80-ih je nastopal v muzikalu Rocky Horror Show, kjer je igral različne vloge.
  • Zelo ima rad konje in se med snemanji pogosto čustveno naveže nanje.

  • Njegov vzdevek je Rusty (Zarjaveli).
  • Pred podelitvijo oskarjev 2001 ga je FBI opozoril na morebitno nevarnost ugrabitve, zato je bil nekaj časa deležen varovanja.
  • Nad Los Angelesom ni navdušen, trdi, da bi se tja preselil le v ekstremnih okoliščinah.
  • Zavrnil je vlogo Aragorna v trilogiji Gospodar prstanov, ker je snemanje sovpadalo s snemanjem filma Čudoviti um.
  • Ko ne more zaspati, se ukvarja z oblikovanjem oblačil in je za ekipo filma Boksar celo izdelal puloverje.

13:42
Bulvar  |  Tuji trači
INTIMNO

Za denar je počel tudi to: deset neznanih dejstev o Russllu Crowu

Za igranje se je, tudi po zaslugi staršev, obeh dejavnih v zabavni industriji, zanimal od malih nog.
11. 4. 2026 | 13:42
