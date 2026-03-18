RAZKOŠNO

Za izlet 230.000 evrov: razsipnica Meghan Markle

Podrobnosti o odhodu Meghan Markle na modno revijo v Pariz so pritegnile veliko pozornosti.
M. Fl.
 18. 3. 2026 | 09:00
 18. 3. 2026 | 10:30
Vojvodinja Susseks je lanske jeseni prišla na teden mode v Parizu in navdušila z modnim slogom, a to ni edini razlog, da se njeno ime zadnje dni v povezavi s tem dogodkom pojavlja v medijih. Za izlet naj bi namreč porabila kar okoli 230.000 evrov, kar je mnoge najprej presenetilo, nato pa tudi razjezilo. V komentarjih so jo zato označili za razsipnico in številni menijo, da gre za očitno razkazovanje bogastva, piše Hello. Trditve o visokem znesku izhajajo iz odlomkov nove knjige novinarja Toma Bowerja z naslovom Izdaja: moč, prevara in boj za prihodnost kraljeve družine (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family), v kateri avtor analizira javno podobo vojvodinje in tekmovanje globalnih znamk ter zvezdnikov za medijsko pozornost.

Po Bowerjevih navedbah naj bi imela Meghan osrednjo vlogo pri organizaciji dogodka. »Celotno potovanje naj bi zasnovala sama,« piše. Balenciaga je bila leta 2022 deležna kritik zaradi sporne kampanje z otroki in plišastimi igračami s fetiš tematiko. Po škandalu je hiša angažirala novega kreativnega direktorja Pierpaola Picciolija, ki je prej delal za modno znamko Valentino. Po njegovih besedah naj bi z oblikovalcem stopila v stik s predlogom: v zameno za kritje vseh stroškov se bo nepričakovano pojavila na njegovi reviji. Za modno hišo naj bi bila to dobra priložnost za publiciteto in 230.000 evrov za Meghan naj bi bila relativno majhna naložba.

Cena potovanja v Pariz

Čeprav niti Meghan niti modna hiša teh številk nista potrdili, ocene iz industrije kažejo, da so se stroški hitro kopičili. Največji izdatek naj bi bil let: zasebni let iz Los Angeles v Pariz in nazaj lahko stane približno 185.000 evrov. Bivala naj bi v luksuznem hotelu Hôtel Plaza Athénée, enem najbolj znanih med pariškim tednom mode, kjer cene apartmajev začnejo pri približno 2.300 evrih na noč. Spremljala jo je tudi njena lepotna ekipa, vključno z dolgoletnim vizažistom Danielom Martinom, katerega storitve stanejo od približno 1.850 evrov na nastop, brez vključenih potnih stroškov in nastanitve.

Moda je bila ključni del njenega nastopa. Na reviji je Meghan nosila dve kombinaciji modne hiše Balenciaga, črno in belo, vsaka naj bi bila vredna približno 46.000 evrov. Čeprav modne hiše za takšne dogodke pogosto posodijo oblačila, vrednost teh kosov še vedno prispeva k skupni produkciji. Knjiga namiguje, da je Balenciaga njen prihod v ključnem trenutku za blagovno znamko videla kot strateško priložnost za globalno prepoznavnost. Po kontroverzah iz leta 2022 je prihod Pierpaola Picciolija pomenil nov začetek. Pojav znane osebnosti na pariškem tednu mode bi lahko pritegnil naslovnice in preusmeril pozornost na novo obdobje znamke.

Odziv princa Harryja in Meghan Markle

Princ Harry in Meghan sta Bowerja že večkrat kritizirala zaradi njegove obsedenosti z njunim odnosom in kraljevo družino. Deli knjige trdijo tudi, da naj bi princ William in princesa Catherine Meghan videla kot grožnjo v času naraščajočih napetosti, preden sta se Susseksa preselila v Montecito. V izjavi z dne 14. marca je tiskovni predstavnik princa Harryja in Meghan zavrnil avtorjeve trditve: »Komentarji gospoda Bowerja že dolgo presegajo mejo dobrega okusa in prehajajo v obsedenost. Svojo kariero je zgradil na ustvarjanju teorij o ljudeh, ki jih ne pozna in jih nikoli ni srečal. Tisti, ki jih zanimajo dejstva, jih bodo poiskali drugje, tisti, ki iščejo izrojene teorije zarote in melodramo, pa točno vedo, kje te najti.«

