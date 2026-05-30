Za lepotni poseg več kot za avto

Igralka in komičarka Rosie O'Donnell je priznala, da je bila nekoč odločno proti estetskim posegom, a si je potem, ko je izgubila približno 23 kilogramov, premislila. »Stalo je več, kot sem kadarkoli plačala za avto,« je zapisala v objavi na platformi Substack. Ob tem je dodala, da je imela do estetskih posegov obraza dolgo časa skoraj moralni odpor. »Nisem bila le rahlo proti, iz načelnih razlogov sem bila zelo proti,« je zapisala in dodala: »Zdelo se mi je kot izdaja feminizma, staranja in vseh žensk,« piše portal E!News.

A je 64-letnica pojasnila, da se je po izgubi teže njen obraz začel vidno spreminjati. Pošalila se je, da je bil videti, kot da se namenoma topi. Sprva si je skušala dopovedati, da je vse to naraven del staranja, nato se je vprašala: »V kolikšni meri pa mora biti vse skupaj videti naravno?« Čeprav se je na koncu odločila za poseg, pravi, da spremembe skoraj nihče ni opazil. »Niti prijatelji niti neznanci. Celo ljudje, ki mi dolgujejo kompliment, niso ničesar opazili,« je zapisala.

Rosie O'Donnell ima pet otrok: Parkerja Jarena, Chelso Bello, Blakeja Christopherja, Vivienne Rose in Claya. Dodala je, da je o posegu veliko razmišljala tudi zaradi sina Claya, ki ji je nekoč dejal, da je po kirurškem pomlajevanju obraza morda ne bi več spoštoval. Na koncu je sklenila, da noče živeti po pravilih, ki določajo, kaj sme ženska narediti s svojim videzom, tudi če ta pravila izhajajo iz idej, v katere sicer verjame. »Če Claya karkoli učim, ga ne morem učiti, da moje telo pripada neki ideji. Tudi če je ta ideja dobra. Tudi če je to feminizem,« je zapisala. »Ker to še vedno ni svoboda.«