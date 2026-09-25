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Za nekaj ur petja tudi 120 tisočakov: poglejte, koliko bodo zvezdniki zaslužili za novo leto

Razkriti vrtoglavi honorarji pevcev za novo leto 2027.
Zdravko Čolić. FOTO: Press

Zdravko Čolić. FOTO: Press

FOTO: Bor Slana/sta

FOTO: Bor Slana/sta

 FOTO: Stringer/brazil Reuters Pictures

 FOTO: Stringer/brazil Reuters Pictures

Jakov Jozinović. FOTO: Instagram

Jakov Jozinović. FOTO: Instagram

Zdravko Čolić. FOTO: Press
FOTO: Bor Slana/sta
 FOTO: Stringer/brazil Reuters Pictures
Jakov Jozinović. FOTO: Instagram
N. Č.
 25. 9. 2026 | 10:17
3:52
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Silvestrovo je za glasbene zvezdnike eden najbolj donosnih večerov v letu. Medtem ko obiskovalci za vstopnice odštevajo tudi več sto evrov, se pri največjih imenih honorarji merijo v deset tisočih. Po najnovejših navedbah regionalnih medijev naj bi bil letos na vrhu Zdravko Čolić, vse bolj vrtoglavi zneski pa se omenjajo tudi pri mladih izvajalcih, med njimi pri hrvaškem pevcu Jakovu Jozinoviću.

Do novega leta so še več kot trije meseci, a boj za najbolj zveneča glasbena imena je že v polnem teku. Turistična središča, hoteli in mesta po regiji sestavljajo programe za vstop v leto 2027, ob tem pa na dan prihajajo tudi številke, ki marsikoga pustijo odprtih ust.

Po pisanju srbskega Blica naj bi največ med vsemi zaslužil Zdravko Čolić, ki bo 31. decembra nastopil v Kotoru. Njegov domnevni honorar naj bi znašal kar 120.000 evrov. Da bo prav Čolić osrednja zvezda kotorskega silvestrovanja, je že potrdila tamkajšnja turistična organizacija, sam znesek honorarja pa uradno ni bil potrjen.

Tik za njim naj bi bila Ceca Ražnatović, za katero se ob nastopu v Tivtu omenja 100.000 evrov. Dino Merlin naj bi za koncert 1. januarja v Baru prejel 90.000 evrov, Lepa Brena za nastop na Zlatiboru 80.000, Željko Joksimović pa naj bi za Budvo prejel 70.000 evrov. Enak znesek se v Beogradu omenja pri Aci Lukasu.

Jakov Jozinović. FOTO: Instagram
Jakov Jozinović. FOTO: Instagram

Jakov Jozinović že pri 40 tisočakih

Med imeni, ki posebej izstopajo, je tudi komaj 20-letni hrvaški pevec Jakov Jozinović, ki je v zadnjem letu postal eden najbolj vročih mladih izvajalcev v regiji. Jozinović bo 1. januarja nastopil na tivatski rivi Pine skupaj z Akademia Bandom. Nastop je uradno potrjen tudi v programu Turistične organizacije Tivat. Hrvaški Story in srbski mediji pa te dni poročajo, da naj bi za ta nastop prejel kar 40.000 evrov.

Številka je zanimiva tudi zaradi zgodbe, ki je maja letos odmevala v Sloveniji. Radenski župan Roman Leljak je takrat trdil, da naj bi Jozinovićeva ekipa za nastop v Radencih zahtevala 35.000 evrov. Jozinovićeva menedžerka Mia Milovčić je njegove navedbe odločno zavrnila in jih označila za netočne in neresnične.

V tivatskem prazničnem programu bo sicer 30. decembra nastopil Peđa Jovanović, 31. decembra Ceca, 1. januarja Jozinović, 2. januarja pa Mirza Selimović. Mediji pri Peđi omenjajo približno 30.000 evrov honorarja, pri Mirzi Selimoviću pa 20.000.

FOTO: Bor Slana/sta
FOTO: Bor Slana/sta

Za Severinin prihod pogodba vredna več kot 117 tisoč evrov

Še bolj zanimiva je zgodba Severine, ki bo novo leto pričakala v Tuzli. V tem primeru obstaja konkreten javni dokument. Za angažma izvajalca na osrednjem silvestrovanju je Turistična organizacija Tuzle sklenila pogodbo z agencijo Zeus v vrednosti 230.000 konvertibilnih mark brez DDV, kar je približno 117.600 evrov. Pogodba je bila sklenjena 2. junija 2026, v dokumentaciji pa je kot izvajalka navedena Severina. Vendar teh 117.600 evrov ni mogoče avtomatično enačiti s Severininim čistim honorarjem.

Med drugimi izvajalci naj bi letos Seka Aleksić prejela 60.000 evrov, Tea Tairović 50.000, Saša Matić prav tako 50.000, Indira Radić 35.000, Nataša Bekvalac 30.000 in Džejla Ramović 25.000 evrov. Blic ob tem poudarja, da gre za neuradne zneske, ki krožijo v medijih.

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