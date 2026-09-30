Za pasji ovratnici pokojne filmske ikone odštel 9400 evrov

V Parizu so na nedavni dražbi ponudili več kot 280 osebnih predmetov velike francoske filmske igralke Brigitte Bardot, zanimanje pa je preseglo pričakovanja. Pohištvo, posoda, sončna očala, slamniki, večerne halje, kitare, pisalni stroj in številni drugi predmeti so skupaj dosegli skoraj milijon evrov, kar je približno 20-krat več od prvotne ocene dražbene hiše Millon. Na dražbo se je prijavilo okoli 3000 kupcev iz Francije in tujine.

280 PREDMETOV so ponudili na dražbi.

Med ponujenimi dragocenostmi je bil tudi nakit. FOTO: Charlotte Siemon/AFP

Predmeti so bili po večini shranjeni v igralkini vili v Saint-Tropezu na Azurni obali in pariškem stanovanju. Med najbolj nenavadnimi sta bili pasji ovratnici z identifikacijsko ploščico, na kateri sta bila zapisano njeno ime in telefonska številka. Ocenjeni sta bili na vsega 30 evrov, kupec iz Rusije pa je zanju odštel kar 9400. Avtoportret Bardotove je iztržil 40.000 evrov, pisalni stroj, na katerem je nastala njena avtobiografija, pa skoraj 5000 evrov. Tudi njeni kitari sta presenetili in dosegli 8600 oziroma 1900 evrov, za tri plišaste tjulnje pa je nekdo odštel 2200 evrov. Med predmeti so bili tudi baletni čeveljčki iz mladosti francoske lepotice, diamantni prstani, akustične kitare, Peugeotovo kolo, nabožni predmeti in celo izvod Kamasutre. Čeprav je bila večina predmetov ocenjena na manj kot sto evrov, so številni zaradi slovesa njihove nekdanje lastnice dosegli večkratnik izklicne cene.

Večino izkupička bodo namenili Fundaciji Brigitte Bardot za zaščito živali, ki jo je igralka ustanovila leta 1986 in ki je do zdaj pomagala 13.000 živalim. Del denarja bo prejel tudi igralkin edini sin, ali je do izkupička upravičen tudi njen zadnji, četrti mož, pa ni jasno; z dražbo se ni strinjal in jo je označil za šalo v prepričanju, da bi se ji posmehovala tudi sama Bardotova. Nekaj dni prej so ga zamenjali na čelu igralkine fundacije, ki jo je vodil vse od njene smrti lani.

Njen zadnji mož se ni strinjal z dražbo.

Brigitte Bardot, ena največjih filmskih zvezd in simbol seksualne revolucije 50. in 60. let, se je iz igralske industrije umaknila že v prvi polovici 70. let. Pozneje se je posvetila zaščiti živali in postala ena najbolj prepoznavnih aktivistk na tem področju. Umrla je decembra 2025, stara 91 let.