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Za rakom umrla kraljica countryja: po smrti Dolly Parton so zastave v ZDA na pol droga

Pevka je kot deklica živela v skromni koči brez vode.
K njeni zvezdi na pločniku slavnih v Hollywoodu se zgrinjajo množice. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

K njeni zvezdi na pločniku slavnih v Hollywoodu se zgrinjajo množice. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Poklon oboževalcev pri njenem spomeniku v Tennesseeju FOTO: AFP

Poklon oboževalcev pri njenem spomeniku v Tennesseeju FOTO: AFP

Od šestega leta je pela v cerkvi, pri 21 je že bila zvezdnica. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP

Od šestega leta je pela v cerkvi, pri 21 je že bila zvezdnica. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP

K njeni zvezdi na pločniku slavnih v Hollywoodu se zgrinjajo množice. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Poklon oboževalcev pri njenem spomeniku v Tennesseeju FOTO: AFP
Od šestega leta je pela v cerkvi, pri 21 je že bila zvezdnica. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP
T. H.
 27. 8. 2026 | 05:25
2:56
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»Živela je v luči in je sedaj v Jezusovih rokah,« je v posnetku, objavljenem na družbenih medijih, oznanil smrt ameriške pevke Dolly Parton njen nečak Bryan Seaver. Kraljica country glasbe, ki je v svoji več kot 60 let dolgi karieri prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov, je v torek spokojno umrla v Nashvillu v Tennesseeju v starosti 80 let.

Predsednik ZDA Donald Trump je izdal odredbo, naj se zastave po državi spustijo na pol droga, znamenita newyorška stolpnica Empire State Building se je v njen spomin obarvala roza. V pevkinem rojstnem kraju, v bližini kraja, kjer je živela, pri njenem spomeniku in na pločnik slavnih v Hollywoodu se zgrinjajo množice in polagajo cvetje v njen spomin.

Vzrok smrti uradno še ni bil potrjen, njeni predstavniki za stike z javnostmi pa so nakazali, da je zbolela za rakom. Po smrti soproga Carla Deana, ki je umrl lani, je večkrat omenjala svoje slabo zdravstveno stanje. Maja je odpovedala niz koncertov v Las Vegasu in pojasnila, da med zdravljenjem ne more nastopati na odru.

80 let je bila stara ob smrti

Med največje uspešnice Dolly Parton sodijo Jolene, 9 To 5, Islands in The Stream, Here You Come Again in I Will Always Love You. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi 11 grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo. Zablestela je tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson.

Kot četrta od 12 otrok se je rodila leta 1946 v revni kmečki družini, ki je živela v skromni koči brez tekoče vode na obrežju reke Little Pigeon River. Njen oče Robert Lee Parton je gojil tobak, njena mati pa je ves čas prepevala ljudske pesmi in v njej vzbudila ljubezen do glasbe. Nanjo naj bi vplivala tudi teta, ki je igrala kitaro in skladala pesmi.

Partonova je od šestega leta pela v lokalni cerkvi, v kateri je bil njen dedek pastor, še pred najstništvom pa je že nastopala na lokalni televizijski postaji. Pri starosti 13 let je z nastopom na odru prireditve Grand Ole Opry v Nashvillu dosegla enega od vrhuncev country glasbe. Leta 1967, ko je bila stara 21 let, je bila že med najbolj prepoznanimi osebnostmi ameriške glasbe.

Od šestega leta je pela v cerkvi, pri 21 je že bila zvezdnica. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP
Od šestega leta je pela v cerkvi, pri 21 je že bila zvezdnica. FOTO: Suzanne Cordeiro/AFP

Donald Trump je njeno smrt označil za »resnično izgubo za milijone ljudi« in dodal, da »nikoli ni bilo nikogar takšnega, kot je bila ona, in ga nikoli ne bo«.

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