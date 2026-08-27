Za rakom umrla kraljica countryja: po smrti Dolly Parton so zastave v ZDA na pol droga

»Živela je v luči in je sedaj v Jezusovih rokah,« je v posnetku, objavljenem na družbenih medijih, oznanil smrt ameriške pevke Dolly Parton njen nečak Bryan Seaver. Kraljica country glasbe, ki je v svoji več kot 60 let dolgi karieri prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov, je v torek spokojno umrla v Nashvillu v Tennesseeju v starosti 80 let.
Predsednik ZDA Donald Trump je izdal odredbo, naj se zastave po državi spustijo na pol droga, znamenita newyorška stolpnica Empire State Building se je v njen spomin obarvala roza. V pevkinem rojstnem kraju, v bližini kraja, kjer je živela, pri njenem spomeniku in na pločnik slavnih v Hollywoodu se zgrinjajo množice in polagajo cvetje v njen spomin.
Vzrok smrti uradno še ni bil potrjen, njeni predstavniki za stike z javnostmi pa so nakazali, da je zbolela za rakom. Po smrti soproga Carla Deana, ki je umrl lani, je večkrat omenjala svoje slabo zdravstveno stanje. Maja je odpovedala niz koncertov v Las Vegasu in pojasnila, da med zdravljenjem ne more nastopati na odru.
Med največje uspešnice Dolly Parton sodijo Jolene, 9 To 5, Islands in The Stream, Here You Come Again in I Will Always Love You. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi 11 grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo. Zablestela je tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson.
Kot četrta od 12 otrok se je rodila leta 1946 v revni kmečki družini, ki je živela v skromni koči brez tekoče vode na obrežju reke Little Pigeon River. Njen oče Robert Lee Parton je gojil tobak, njena mati pa je ves čas prepevala ljudske pesmi in v njej vzbudila ljubezen do glasbe. Nanjo naj bi vplivala tudi teta, ki je igrala kitaro in skladala pesmi.
Partonova je od šestega leta pela v lokalni cerkvi, v kateri je bil njen dedek pastor, še pred najstništvom pa je že nastopala na lokalni televizijski postaji. Pri starosti 13 let je z nastopom na odru prireditve Grand Ole Opry v Nashvillu dosegla enega od vrhuncev country glasbe. Leta 1967, ko je bila stara 21 let, je bila že med najbolj prepoznanimi osebnostmi ameriške glasbe.
Donald Trump je njeno smrt označil za »resnično izgubo za milijone ljudi« in dodal, da »nikoli ni bilo nikogar takšnega, kot je bila ona, in ga nikoli ne bo«.