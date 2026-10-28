Za seboj pustila triletnega sina! Tragična smrt 32-letnice, tik pred usodno nesrečo objavila besede, ki trgajo srce

Brazilska vplivnica Rávila de Castro je pri komaj 32 letih izgubila življenje v hudi prometni nesreči. Za seboj je pustila triletnega sina, družino in na tisoče sledilcev. Še posebej pretresljiva je njena zadnja objava na družbenih omrežjih, v kateri se je zahvalila za še en dan življenja.

Njeno življenje se je končalo na cesti GO-427, med mestoma Jaraguá in Itaguaru, ko je z avtomobilom zapeljala s cestišča in se prevrnila. Rávila je vozila avtomobil znamke Toyota Corolla. Iz za zdaj še nepojasnjenega razloga je izgubila nadzor nad vozilom, ki je končalo zunaj cestišča. Po silovitem prevračanju je ostala ukleščena v razbitinah.

Na kraj nesreče so prihiteli gasilci in reševalci, a mladi ženski niso mogli več pomagati. Zdravnica nujne medicinske pomoči je lahko le potrdila njeno smrt.

Zadnja objava dobila pretresljiv pomen

Le malo pred tragedijo je Rávila na Instagramu objavila sporočilo, ki je po njeni smrti dobilo še posebej boleč pomen. »Kako te ne bi ljubila, Gospod, ko pa si mi danes podaril še en dan življenja in zdravja,« je zapisala.

Za seboj pustila triletnega sina

Rávila je imela na Instagramu približno 26.000 sledilcev. Objavljala je vsebine o modi, lepoti in vsakdanjem življenju, ukvarjala se je tudi s profesionalnim ličenjem. Poleg tega je končala študij prava. Njen dolgoletni prijatelj Diego Ducatti jo je opisal kot pustolovsko, pristno in življenja polno žensko, ki je rada potovala in uživala v novih izkušnjah. V zadnjih letih se je še posebej posvečala svojemu sinu.

Za seboj je pustila komaj triletnega dečka, starše in sestro. Ta se je od nje poslovila z ganljivimi besedami ter zapisala, da ni izgubila le sestre, temveč tudi najboljšo prijateljico, zaupnico in svojo oporo.

Na družbenih omrežjih se medtem vrstijo žalostna sporočila. »Rávila, za vedno boš čudovita! V šoku sem. Neverjetno!« je zapisala ena od sledilk. Druga pa je ob novici o smrti pretreseno prosila: »Prijateljica, reci, da to ni res, prosim.«