Za toliko je Lepa Brena prodala vilo v Miamiju

Poleg impresivne družinske rezidence v Beogradu sta bila Lepa Brena in Slobodan Živojinović tudi lastnika razkošne vile v Miamiju. Ta je bila sprva naprodaj za približno 14,8 milijona evrov, nato so ceno znižali na okoli 12,8 milijona evrov, na koncu pa je bila prodana za približno 12,5 milijona evrov. Znani estradni par je luksuzno posestvo kupil leta 2012. Vila, zgrajena leta 1950, je dolga leta predstavljala njuno priljubljeno zatočišče pred medijskim bliščem in pozornostjo, ki ju spremljata na Balkanu.

Neposreden dostop z jahte v dnevno sobo

Nepremičnina stoji tik ob obali in ponuja vrhunsko razkošje. Ena njenih največjih posebnosti je možnost, da z jahte vstopite neposredno v dnevni prostor. V hiši je tudi odprt bar, do katerega vodi dvigalo. Ima šest spalnic, sedem kopalnic in dve kuhinji, največ pozornosti pa pritegnejo zunanje površine. Prostoren bazen, nenavadna travnata streha in številne terase ustvarjajo občutek ekskluzivnosti, iz večine prostorov pa se odpira osupljiv pogled na ocean. K razkošju prispeva tudi klimatizirana garaža za šest avtomobilov.

V elitni soseski med svetovnimi zvezdniki

Posestvo leži v eni najbolj prestižnih sosesk v Miamiju in je obdano z domovi številnih svetovno znanih osebnosti. Nepremičninski posredniki so v oglasu poudarili, da se vila nahaja v eni najšarmantnejših ulic v mestu in da so njene terase idealne za ekskluzivne zabave. Zanimanje za prodajo je pritegnilo tudi ameriški časnik New York Post, ki je ob tem obudil staro zgodbo. Spomnil je na izjavo Slobodana Živojinovića, ki je nekoč trdil, da je konec osemdesetih let, ko je bila še poročena s princem Charlesom, imel kratko razmerje s princeso Diano.

»Hiše sploh ne potrebujem!«

Lepa Brena je nekoč priznala, da ji zaradi natrpanega urnika razkošne nepremičnine ne pomenijo toliko kot nekoč. »Najraje sem v Miamiju, vendar mi delo ne da miru. Če sem iskrena, največ časa preživim v avtomobilu, hotelu in letalu. Hiše sploh ne potrebujem. Veliko bolj bi mi ustrezal velik dvonadstropni avtodom s spalnicami za frizerja, vizažista, maserja in dve ali tri prijateljice,« je dejala pevka. Po prodaji vile v Miamiju sta tako Lepa Brena in Slobodan Živojinović zaprla še eno poglavje svojega razkošnega nepremičninskega portfelja, piše T-portal.